Víctor Rivera descartó rumores que lo ponen como técnico de Alianza Lima

Ante los rumores de los últimos días que indicaban a Víctor Rivera como nuevo técnico de Alianza Lima, el estratega peruano indicó que todavía no hay nada concreto con respecto a su futuro.

Rivera usó sus redes sociales para dar a conocer la información: "Buenos días, agradezco el interés por mi situación profesional. Ante algunas afirmaciones y especulaciones, les informe que hasta el momento no tengo vínculo laboral con algún club".

Buenos días, agradezco el interés por mi situación profesional, ante algunas afirmaciones y especulaciones, les informo que hasta el momento no tengo vínculo laboral con algún club. — Victor Rivera (@victorriveradt) January 7, 2021

Otros de los entrenadores que fueron voceados en los últimos días son Rafo Castillo y José Soto. Ambos también confirmaron que no tuvieron comunicación con ninguna persona de Alianza Lima.

"De verdad, no he conversado directamente con alguien del club, el hecho de que sea una posibilidad sí me ilusiona, en algún momento estuve a punto de llegar cuando estuve en San Martín, pero ya le había dado la palabra a la USMP, por lo cual me fue imposible llegar a Alianza", dijo Castillo.

José Soto expresó: "Hasta ahora no me ha llamado nadie, ningún directivo de Alianza Lima. (...) cómo voy a ir a Alianza si nadie me llama (...) Si Víctor Rivera es el elegido, estará en buenas manos AL".

Lee También