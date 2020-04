André Carrillo anhela con volver a Alianza: "Quiero competir en la Libertadores"

André Carrillo es uno de los principales jugadores en el esquema de Gareca. Es el extremo por la derecha y sin duda es uno de los más desequilibrantes del equipo.

Él salió de Alianza Lima y sin duda está identificado con el club. Hoy por hoy, se encuentra en en el Al-Hilal esperando que se acabe la cuarentena para volver a la normalidad.

Este lunes, el Tanque Arias lo entrevistó. Le preguntó por Alianza y obviamente la Culebra le aseguró que le gustaría volver. Además, no quiere que sea cuando su carrera esté en bajada.

"A mí me gustaría volver a jugar en Alianza pero no cuando tenga 35 o 36 años, en etapa de retiro", comenzó. "Lo que a mí me gustaría es estar allá físicamente pleno, joven, fuerte y con reacción para marcar la diferencia", contó la Culebra.

"Quiero competir en la Libertadores, pues cuando estuve jugué poco, era juvenil y no tenía responsabilidad", añadió sobre sus objetivos con la Blanquiazul.

Recordemos que Zambrano, Farfán y Guerrero también quieren volver. Será que todos se ponen de acuerdo y juegan el mismo año por Alianza ¡Sería una locura!

