Armani hizo llorar a todos los hinchas: "Tengo que valorar a la gente de River"

Franco Armani emocionó a todos los hinchas de River, una vez más. En esta ocasión no fue por una atajada, o un título ganado, ni nada de eso. Fue por las palabras que soltó en un vivo de Instagram que realizó con una amigo suyo de Atlético Nacional. "Estoy muy contento en River. Alegre de estar acá. Y no es que quiera quedar bien con ustedes y con la gente de River. Digo lo que siento. Estoy feliz en River. Uno por la gente. Tengo que valorar a la gente. Desde el primer día me recibieron espectacular, con apoyo y cariño. Estoy orgulloso y contento de los compañeros y el cuerpo técnico, ayudantes. No tengo el apuro de irme de River", comenzó.

"En este momento, la intención y lo que tengo en mente es cumplir los años de contrato. Pienso en los dos años de contrato que me quedan en River. Siempre he soñado en toda la carrera deportiva, seguir ganando cosas. Hoy acá en River. Dando más alegrías a la gente. Esa es mi intención. Poder cumplirlos. Obviamente la idea es el día de mañana es volver y vivir en Medellín. Para volver a Nacional tengo que estar bien desde lo físico, tengo que ser realista de eso", volvió a aclarar sobre cuál es su idea una vez que esté dando sus últimos pasos.

Luego, recordó cómo fue su llegada a Núñez, con muchos sentimientos encontrados: "El sueño era jugar en River cuando salió la oportunidad. Segundo, sabía que andando bien en River, teniendo en buen nivel, podía estar en la Selección. Respecto a lo que mencionaba antes, que la gente me conocía más por la Libertadores de 2016, yo creo que la gente de River sí conocía mi recorrido. No sólo por la Libertadores de 2016, también por la Sudamericana de 2014 y los campeonatos locales que había conseguido. La gente de River tenía el conocimiento de quién iba a llegar al arco de River. El periodismo se guiaba más por los torneos internacionales. Tenían el conocimiento, pero los periodistas recalcaban lo que había conseguido uno en el plano internacional. Obviamente, llegué a reforzar a River. Yo no llegué a River como el futuro arquero de la Selección. Con regularidad y nivel alto, gracias a Dios, pude ir".

Él sabe bien que su nivel era alto ya en Colombia, pero llegar al fútbol argentino le permitió una vidriera extra: "Lo venía demostrando en Atlético Nacional y la cuestión era reafirmarlo en River. Tuve un nivel muy alto y uno lo quiere seguir manteniendo. Se dio la oportunidad de la Selección. Nunca, durante esos seis meses, se había dado de poder estar en la Selección. Se logró estar pero nunca imaginé llegar a un Mundial. Fue primero River, después seguir demostrando el nivel en Nacional en liga Argentina y torneos internacionales. Después, estar en la Selección. Uno vino con ese sueño también, pero nunca me imaginé jugar un Mundial".

Para finalizar, contó que le sirvió mucho al poco tiempo de ponerse la camiseta roja y blanca ganarle al eterno rival: "Encima, llegar y ganarle el clásico a Boca. Eso me sirvió, sabe cómo se viven los clásicos en Argentina. Después de ese partido, tanto en lo personal como grupal, nos sirvió muchísimo. De ahí no paramos con un nivel muy alto". Hoy en día Franco está encerrado en su casa junto a su pareja Daniela Rendón pasando la cuarentena y entrenando a full, como muestra de manera constante por las redes sociales, esperando que se retome la actividad.

