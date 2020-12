Así quedaron definidas las semifinales de la Liguilla

Tras la última fecha de la fase de grupos disputada durante el día de ayer, cuatro equipos continuarán en la pelea al título de la Liguilla que les permita disputar frente a Deportivo Cali la clasificación a la Copa Sudamericana 2021.

Por el grupo A el clasificado fue el Deportivo Pereira, pues finalizó la fase de grupos siendo líder con un total de siete puntos, producto de dos victorias y un empate. En el grupo B, el primer clasificado fue Millonarios, el conjunto Embajador fue el único equipo en conseguir un puntaje perfecto ya que ganó los tres partidos disputados.

El líder del grupo C fue el Atlético Bucaramanga que consiguió sumar cuatro puntos que fueron más que suficientes para obtener el paso a las semifinales del certamen. El cuarto y último clasificado fue el Once Caldas, pues logró meterse como segundo mejor.

Así quedaron las llaves:

Semifinal 1: Pereira vs Bucaramanga

Semifinal 2: Millonarios vs Once Caldas

