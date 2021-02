Qué canal transmite Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Betplay

¡Día de Clásico! Por la octava fecha de la Liga Betplay, Atlético Nacional recibirá a América de Cali HOY domingo 21 de febrero en Estadio Atanasio Girardot. El duelo se transmititirá EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de Win Sports+.

��¡Hooooy, es una noche muy especial!�� ¡Juega Nacional y es #ElClásicoDeColombia! Queremos sentir el apoyo de la hinchada más grande del país. ������ #SoyDelVerdeSoyFeliz pic.twitter.com/RsGwft4CCZ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 21, 2021

El Verde está atravesando un gran presente: no cae hace cuatro partidos, con tres triunfos y un empate. En su última presentación, los Verdolagas vencieron a Once Caldas 1-0 y están prendidos en el podio del certamen. Caso contrario, América apenas pudo ganar dos partidos en lo que vamos de torneo pero no cae hace tres juegos, por lo que hoy podría dar la sorpresa.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Once Caldas y Atlético Nacional por la Liga Betplay?

El partido se jugará este domingo 21 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot.

Horario por países:

Argentina: 22.10 horas

Colombia: 20.10 horas

México: 19.10 horas

Estados Unidos: 17.10 horas PT / 20.10 horas ET

¿Cómo seguir la transmisión de este partido?

El juego lo podrás vivir desde la pantalla de Win Sports+.

���� ¡HOY JUEGA AMÉRICA! �� Esta noche enfrentaremos a @nacionaloficial en el Atanasio Girardot, por la octava fecha de la Liga 2021-I. ¡Vamos unidos por la victoria en #ElClásicoDeColombia! ��#AméricaDeCali#OrgullosamenteAmericano pic.twitter.com/OiQ4mlrXHB — América de Cali (@AmericadeCali) February 21, 2021

