Beccacece habló de lealtad y en Independiente ya estallan de furia

Si en Independiente había fastidio con Sebastián Beccacece por el pobre rendimiento que mostró el equipo bajo su conducción, imagínese cuando se enteraron que se había convertido en el nuevo entrenador de Racing.

Pero el malestar todavía podía ser mayor y bastó con que el exayudante de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina se expresara acerca de las condiciones de trabajo que se encontró en La Academia y que, al parecer, no le proporcionaron en El Rojo.

"En Racing encontré la lealtad y pasión que me representan. Veo que los hinchas de Racing son muy leales, fieles y seguidores. Nuestro grupo de trabajo tiene eso: fidelidad y lealtad hacia esta profesión que amamos. Ellos aman el escudo y nosotros este trabajo. Podemos compatibilizar", expresó en una entrevista concedida al diario Olé.

Muy distintas fueron sus apreciaciones respecto a lo que vivió en Independiente, pasado reciente al que no le esquivó: "Por el poco tiempo que estuve, no se generó un vínculo. Si no te consagrás en las copas, las personas que solamente miran resultados por ahí expresan lo que sienten... Creen que lo único que sirve es ganar sin importar cómo".

Volviendo a su presente y a intentar ganarse rápido la simpatía de los hinchas, Beccacece agregó: "Hay un montón de historias lindas del hincha de Racing, que siempre se caracterizó por el sinónimo de pasión. Tengo eso arraigado desde muy chico por Newell’s. Me siento identificado con la pasión del hincha de Racing. Siempre acompaña, aun en los momentos no tan buenos. En la adversidad es bueno contar con ese apoyo".

Ya en referencia a lo estrictamente futbolístico, el flamante entrenador de La Academia delantó que se verá en cancha un equipo que protagonice, que se haga cargo de la pelota y tenga claro qué hacer con ella: "Que sepa elegir los momentos para lateralizar, verticalizar o llevarla por un lado para atacar por el otro. Que se diferencie cuándo hay que finalizar una jugada y cuándo no. Este equipo ya estaba acostumbrado a hacerse de la pelota", concluyó.

