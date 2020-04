Benedetto reveló cuál fue la única vez que lloró por fútbol

Darío Benedetto pasa sus días en cuarentena en la bella Marsella. Claro, no importa que tan linda sea la ciudad en la que esté cada uno, ya que todos debemos estar encerrados en nuestros hogares sin poder disfrutar del aire libre más que para hacer alguna compra esencial. Entrena para no perder su forma física, pasa tiempo de calidad con su familia, ve alguna serie o película, juega unos videojuegos y después de todo eso, todavía con bastante tiempo libre, se anima a hacer un repaso por todo lo que fue su carrera como jugador, hablando incluso de los momentos más duros que le tocó vivir.

"Por el único motivo que lloré fue por la rodilla, porque cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar afuera de la lista fue un golpe muy duro en mi carrera. Me dolió muchísimo", confesó en diálogo con Radio Mitre. Fue allá por los primeros meses de 2018 cuando en un clásico ante Racing sufrió una lesión en los ligamentos, la cual lo dejó definitivamente sin chances de viajar a Rusia para defender la camiseta de su país. El 'Pipa' estaba en un nivel altísimo y muchos lo pedían para la Selección Argentina.

De igual manera, luego de esas declaraciones, le preguntaron si no derramó lágrimas luego de aquella final de Copa Libertadores perdida ante River en Madrid sobre el final de ese mismo año, sin él estar al 100% físicamente: "Fue importantísimo para todos; yo como jugador e hincha de Boca me dolió perder ese partido, pero yo creo que hay cosas peores que perder una final”, sentenció. Haciendo foco en aquel evento que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu, volvió a hablar de por qué pidió el cambio para que ingrese en su lugar Wanchope Ábila.

"Guillermo, como no me veía bien físicamente, me ponía en los segundos tiempos y yo iba sufriendo de dolor en el tendón, estaba para 15 o 20 minutos en el segundo tiempo. Cuando llegó la final me pone de titular, sabiendo que yo físicamente iba a jugar un tiempo y un ratito del segundo. Cuando me empecé a sentir mal le pedí el cambio porque preferí que entrara alguien más fresco como Abila, que es un jugador importante”, soltó. Vale recordar que Benedetto anotó un gol en la ida y otro en la vuelta de aquella llave que terminó 5-3 en el global a favor del Millonario.

Para cerrar, habló de lo que fue su salida del club del que es hincha fanático, haciendo foco en que no podía dejar pasar la chance de cumplir su sueño de jugar en Europa: "Nunca me quise ir de Boca, yo siempre lo dije, pero al tener una oportunidad tan grande como la que tuve a los 29 años, es muy difícil que te llegue una oferta como la que me cayó a mí a esa edad. La acepté porque tenía que aceptarla, a pesar de que no quería, pero hoy no me arrepiento creo que tomé la decisión correcta. No creo que nunca me digan que me borré, al contrario, por ahí me lo dicen con otro tono”.

