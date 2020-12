Bolívar vs. Always Ready EN VIVO y EN DIRECTO por la Primera División de Bolivia

Bolívar choca este domingo 27 de noviembre en el Estadio Hernando Siles con Always Ready, por la fecha 24 del Torneo Apertura en la Primera División de Bolivia. El encuentro se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

La Academia es el líder del torneo, con 45 unidades. Viene de derrotar 3-2 a Real Potosí como visitante, con un doblete de Marcos Riquelme y un tanto de Diego Bejarano.

Su rival, Always Ready, goleó 4-0 a Municipal Vinto el último viernes y trepó al tercer lugar, un punto por debajo de Bolívar. Si gana este duelo y The Strongest no vence a Guabirá , quedará como único puntero a falta de solo dos fechas para el final del torneo.