Bombazo: se fue mal de Boca hace poco y tendría todo arreglado para llegar a River

Pisando fuerte con su sorpresiva llegada a Boca a principios del 2020, Guillermo Fernández optó por sumar una nueva experiencia en su país de origen y dejar momentáneamente frenado su ciclo como futbolista del Cruz Azul de México.

De cara al cierre del año, cuando todos los caminos indicaban que el futbolista continuaría en el cuadro Xeneize de cara al 2021, la institución en cuestión sacó un comunicado oficial en el que detalló que el ex Racing no sería incorporado. "Boca Juniors informa en relación a Guillermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución", manifestó en primera instancia el club de La Ribera.

Me dicen que lo de Pol Fernández a #River ya está. pic.twitter.com/LwAI2s2aeU — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) January 2, 2021

Dejando en claro que la institución no efectuaría la compra definitiva de los servicios de Pol, Boca finalmente dejó ir a Guillermo, quien retornó a Cruz Azul, club dueño de su pase. Por lo pronto, de cara al futuro, la única certeza que existe en relación a Fernández es que el deportista tiene contrato con La Máquina hasta mediados del 2022.

En las últimas horas, exteriorizando un auténtico bombazo en relación al mercado de pases argentino, el periodista Flavio Azzaro, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que existen muchas chances que el protagonista en cuestión llegue a nada más ni nada menos que River, rival acérrimo de Boca. "Me dicen que lo de Pol Fernández a River ya está", escribió.

Comunicado de prensa con respecto a la situación del jugador Guillermo Fernández �� https://t.co/msPmPxCn4i pic.twitter.com/DZRNHz30lQ — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) November 11, 2020

