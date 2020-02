Habiendo arribado prácticamente a la par de Gustavo Alfaro, Jorman Campuzano desembarcó en Boca con la intención de reemplazar a nada más ni nada menos que Wilmar Barrios.

Pese a que sus actuaciones dejaron sensaciones positivas cada vez que le tocó saltar al campo de juego, el futbolista colombiano nunca logró asentarse y acoplarse a las exigencias y pedidos del director técnico del Xeneize.

�� Campuzano, sobre cómo se sintió con Alfaro en #Boca: "No estaba cómodo y no me dio muchos minutos" ���� pic.twitter.com/rc9b7of0Cm — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 7, 2020

Hoy en día, ya asentado y acoplado a la idea de Miguel Ángel Russo, el ex Atlético Nacional es una de las principales caras y figuras del cuadro de La Ribera.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, recordando su etapa en Boca junto a Alfaro, Jorman exteriorizó: "Alfaro me dijo que confiaba en mí, pero yo venía acostumbrado a jugar como único volante central y él me dijo que me iba a enseñar a jugar de doble cinco para que adaptara a otros esquemas".

Disparando contra el ex entrenador del cuadro de La Boca, Campuzano continuó: "Respeté su decisión, pero no estaba cómodo y no me dio muchos minutos".

Marcando las distancias y diferencias de Alfaro con Russo con respecto a las indicaciones brindadas, el colombiano cerró: "El profe me está brindando confianza y me siento cómodo. A mí me gusta jugar de cinco solo, me da más espacios. Y el cinco con Russo es más ofensivo que con Alfaro. Él me pedía que me metiera entre los centrales...".

