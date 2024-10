Uno de los entrenadores más importantes de la historia y que supo guiar a una generación que hoy promete ser la más importante de Ecuador, es Gustavo Alfaro. El entrenador regresa al país para medir a mucho de sus dirigidos, pero ahora como DT de Paraguay. Su emoción a horas del partido fue inevitable.

Cuando le preguntaron por la Selección de Ecuador, el entrenador no dudó en agradecer: “Es muy fuerte lo que yo viví acá, y me hubiese gustado volver en otro contexto, pero el fútbol es así. Gracias les puedo decir, gracias a los jugadores fundamentalmente, a toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar“, comentó muy emocionado.

Las palabras de Gustavo Alfaro no terminaron ahí y siguió explicando por qué Ecuador es importante para él: “Hoy tengo gracias a Dios una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz“, afirmó el entrenador.

Tras su aparatosa salida y la no oportunidad de despedirse de la que fue su afición, Gustavo Alfaro regresa al estadio donde hizo tanta historia con la Selección de Ecuador. “Volver para mí es muy fuerte. Hoy acá está hablando Gustavo Alfaro persona, se fue el entrenador de Paraguay”, concluyó el DT.

Se espera que Gustavo Alfaro tenga el cariño de la hinchada de Ecuador en su regreso al estadio Rodrigo Paz Delgado. Para muchos a la hora del partido existirá un grito de apoyo para Alfaro como si aún formara parte de la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Gustavo Alfaro al frente de la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro dirigió 35 partidos entre todas las competencias. Ganó 12 partidos, empató 14 y perdió 9. El entrenador clasificó al cuarto mundial de su historia a ‘La Tri’ y debutó en la mayor a jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Wiliam Pacho, Gonzalo Plata, entre otros.