Cappa y el descenso de River: "Me siento responsable, le quité 9 puntos"

Ángel Cappa dirigió a River en 2010. Estuvo al frente del equipo en 18 partidos. Ganó 7 encuentros, empató 6 y perdió 5. Sacó 27 puntos. Fue el técnico más existoso de esa temporada trágica. ¿Por qué? Porque el 26 de junio de 2011, el Millonario descendió por primera vez a la B Nacional, manchó su historia para siempre. Sin dudas, el día más triste en la vida de la institución.

Hoy, muchos años después, el entrenador dialogó con 90 Minutos y contó que se siente responsable del descenso del Millonario. ¿Fue crítico con él? No, nada que ver. Insólito: "Me siento responsable, pero por las veces que lo enfrenté con otros equipos. De cuatro partidos que disputé como rival, les quitamos 9 puntos, que si los ganaban se salvaban ampliamente".

Además, aseguró que considera que al Millonario lo mandaron a la B y se siente más que orgulloso por todos los puntos que sacó: "Yo creo que a River lo mandaron al descenso. Es más, de los entrenadores que pasaron en ese lapso, soy el que más puntos sacó y curiosamente detrás mío J.J. López".

Marcelo Gallardo, el ahora entrenador del club, se retiró en el banco de suplentes. Sí, fue un tarde que River perdió 0-5 ante Tigre y Cappa decidió no ponerlo en los últimos minutos: "No me pareció justo que un jugador de su categoría juegue el último partido en River perdiendo 5-0 en un primer tiempo con Tigre. A lo mejor obré mal, porque tuve que decidir sobre la marcha, pero yo lo hablé con él ya que no me parecía bien".

Por último, aseguró que hubiese dirigido a Boca: "Por supuesto que lo hubiera hecho. En River fui menos importante que una pelota para entrenamiento. Mi paso por el club es indiferente a su historia. No hubiera dirigido San Lorenzo o Independiente, por respeto a Huracán y el cariño de su gente y por la campaña que hicimos con Racing en 1998".

