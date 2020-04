Bacca, tras dos años, rompió el silencio y habló del penalti contra Inglaterra

La Selección Colombia para muchos salió prematuramente del Mundial de Rusia 2018 ya que por el fixture que tenía y los rivales que enfrentó podía avanzar mucho más de los octavos de final a los que llego, luego de caer por penaltis contra Inglaterra, en un partido que se empató en el último minuto con el recordado cabezazo de Yerry Mina.

Sin embargo, en la tanda definitiva de penaltis tanto Mateus Uribe como Carlos Bacca fallaron sus respectivos cobros, pero al que más le cayó encima la prensa y los hinchas del equipo nacional fue al delantero, que actualmente milita en el Villarreal de España.

En entrevista con Espn, el delantero colombiano volvió a referirse a esa triste noche en Rusia ya que no habla mucho del tema y es poco lo que se conoce de sus reacciones cuando recuerda este rato amargo de su carrera.

“Si está la posibilidad de cobrarlo a hora mismo, lo cobraría; no tengo problema porque creo que soy un jugador con personalidad y responsabilidad. Si me toca, lo haré; no será el primero que bote, ni el primero que haga”, señaló el atacante

Y agregó: “Estoy tranquilo, son cosas que pasan… Yo confío en Dios, me pasó a mí y él me ha dado la bendición para levantarme con más fuerza y después de eso he salido adelante”.

"Volvería a cobrar el penal ante Inglaterra. Tengo personalidad": no se pierdan la entrevista de Carlos Bacca con #ESPNFColombia. Está buenísima. 5:00 p.m. x ESPN2. pic.twitter.com/CIeo9WIeOA — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 23, 2020

Bacca actualmente se encuentra en España a la espera de que termine la cuarentena que se lleva a acabo en este país y se espera que tenga ofertas de salida del Villarreal debido a la falta de continuidad que ha tenido en el club.

