Lo reveló Tevez tras el Superclásico: "Jugué con el tobillo hinchado, infiltrado"

En la previa del Superclásico, el 'Mundo Boca' se preocupó de manera contundente como consecuencia de las respectivas complicaciones físicas de Edwin Cardona y Carlos Tevez.

En ese contexto, el colombiano no pudo estar a disposición de Miguel Ángel Russo, mientras que el segundo terminó siendo titular en la Bombonera, contra River.

Al experimentado delantero del conjunto Xeneize se lo vio bastante bien físicamente, con mucha movilidad. Sin embargo, desperdició una chance clara para marcar.

Bajo esa órbita, luego de consumado el empate 1-1 en la Bombonera, el propio exjugador de equipos como Manchester City y Juventus brindó declaraciones.

En las mismas, el mundialista con la Selección Argentina se refirió a su problema en el tobillo y aseguró que debió ser infiltrado.

"Jugué con el tobillo hinchado, infiltrado. Pero son partidos en los que uno quiere jugar. Si no era un clásico no jugaba. Esta semana va a ser dura por el dolor, pero me voy a poner bien para la semana que viene", indicó.

�� "Jugué con el tobillo hinchado, infiltrado. Pero son partidos en los que uno quiere jugar. Si no era un clásico no jugaba. Esta semana va a ser dura por el dolor, pero me voy a poner bien para la semana que viene".



Carlos Albeto Tevez. El último ídolo de Boca.



CRACK. pic.twitter.com/mYToNsE3vk — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 14, 2021

Lee También