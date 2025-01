Mascherano y la chance de juntar a Neymar con Messi en Inter Miami: "No cierro ninguna puerta"

Neymar es el nombre de moda en un Inter de Miami que con Lionel Andrés Messi y Javier Mascherano a la cabeza regresó a los entrenamientos para empezar la pretemporada de cara a la MLS 2025. En una conferencia de prensa que junto a diversas entrevistas con medios en La Florida anticiparon el inicio de un nuevo sueño, el nuevo entrenador argentino conjunto dirigido por David Beckham a nivel dirigencial habló del sueño de unir al actor brasileño varios de sus ex compañeros en Barcelona.

“Tenemos interés en los grandes jugadores. No lo veo como una posibilidad concreta hoy. Nosotros alrededor de lo que viene que ver con presupuesto ya han visto la cantidad de jugadores que se han ido. Estamos preocupados y ocupados en que las incorporaciones lleguen al club. A día de hoy yo no sé qué puede pasar, el fútbol es cambiante y yo no puedo cerrar ninguna puerta”, marcaba Mascherano en Fox Sports. El jefecito reconoció el interés que existe en una figura de carácter mundial que busca dejar Al-Hilal y al cual solo le quedan seis meses de contrato en Oriente Medio.

Pero ni mucho menos hubo optimismo en la conferencia de prensa donde junto a Luis Suárez, Mascherano se mostró tajante alrededor de los obstáculos que existen para llevar a cabo la operación. No nos olvidemos que Neymar hablaba días atrás de un presente donde solo piensa en recuperarse de la mejor forma posible de su lesión: “No puedo hablar nada de Ney porque no tenemos nada. Obviamente, Neymar es un gran jugador y todos los entrenadores en el mundo quisieran tenerlo, pero al momento conocemos las reglas de la MLS del tope salarial y en este momento para nosotros en este momento es imposible tenerlo”.

Fichajes es la palabra clave en un intento de Miami que apenas se ha realizado incorporaciones en lo que vamos de 2025. Matías Rojas, Leo Campana, Cole Jensen, Sergii Kryvtsov, Lawson Sunderland, Felipe Valencia, Nicolás Freire y Franco Negri ya abandonaron las filas de un equipo donde Gerardo Tata Martino no seguirá comandando al conjunto de Messi y compañía. Se buscan caras nuevas y por encima de todo teniendo en cuenta cómo restan apenas 40 días para empezar la temporada a nivel de la Copa de Campeones de la CONCACAF Champions y por supuesto la MLS que volverá a ser el gran objetivo.

En cuanto a Neymar se refiere la realidad es más que conocida. Tras pagar cerca de 90 millones de euros al Paris Saint Germain, Al-Hilal apenas ha podido disfrutar de 7 partidos oficiales del brasileño producto de una lesión de ligamentos cruzados que lentamente pasa a mejor vida. Solo seis meses de que finalice su contrato y con Santos también interesado en su futuro, inter Miami habla de un escenario más que complicado pensando en la incorporación del astro de la Verdeamarelha a corto plazo. En julio y si es agente libre, la película será más que distinta. Mascherano cruza los dedos.

Luis Suárez también habló de Neymar

“Todo mundo sabe lo que es Ney como jugador, lo que generamos en la época que estuvimos juntos, hoy estamos en otra época con mucho más edad, pero siempre te genera ilusión tener un jugador como Ney y con la calidad que te puede aportar al equipo. Y como lo dijo él, todo en el fútbol puede pasar, pero son expectativas e ilusiones que se pueden generar, pero de ahí a que se concreten es difícil y es muy complicado”, reconoció Lucho en una rueda de prensa marcada por el nombre del brasileño.

Los números de Neymar en Barcelona

Fueron solo cuatro temporadas las que Ney defendió los intereses de un equipo donde muchos le veían como el heredero natural de Messi. Junto a nombres como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, el ex Santos o PSG firmó un total de 105 goles y 78 asistencias a lo largo de 186 encuentros oficiales. La Champions League del 2015 ganada a Juventus con un gol de Neymar, pieza angular de un legado de 10 títulos en la ciudad condal.

