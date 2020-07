Centurión: "Tengo muchas ganas de hacer un par de caños y goles, en el club que me toque"

Son muchísimos los futbolistas que en este contexto de pandemia, no saben qué será de su carrera profesional en el futuro.

Mientras algunos quedaron libres y viven una situación complicada, otros tienen la suerte de ser parte de un club, pero sin la certeza de si renovarán su contrato o cambiarán de rumbo.

Es el caso de Ricardo Centurión, cuyo pase corresponde a Racing, pero el último tiempo lo pasó a préstamo en Vélez. Si algo está claro, es que el jugador no regresará a la Academia.

El plan principal es que desde Liniers compren un porcentaje de Ricky para poder renovar el vínculo por un tiempo más.

������ Imaginemos: los dos están en su máximo nivel. Sólo podés llevar a uno de ellos al Mundial. ¿A quién elegís? �� pic.twitter.com/uvykh7vuf9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 8, 2020

Desde Avellaneda pedirían unos 2 millones de dólares por el 50%, aunque en medio de la crisis económica actual todo puede modificarse.

Mientras tanto, el atacante pasa los días en su casa cumpliendo la cuarentena, y con un vivo de Instagram logró acercarnos un poco más a su realidad.

"Tengo todo y, a la vez, no tengo nada. Trato de escuchar música, miro alguna serie. Si no estoy un poco loco, no sería normal", relató rememorando todo lo que tuvo que vivir en los últimos meses.

Luego, agregó: "Lo único que me llena de alegría y de amor -aseguró- es jugar al fútbol y llevar alegría a las casas. Entrar a una cancha y divertirme. Que la gente me aplauda o me putee, porque eso también es parte de esta profesión".

¿Dónde jugará? Es lo de menos: "Tengo muchas ganas de hacer un par de caños y golcitos en el club que me toque. Ojalá se resuelva la situación cuanto antes".

Lee También