Centurión sobre su novia: el deseo de ser padres y el dolor eterno por su muerte

Ricardo Centurión vive días que ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Falleció su abuelo a comienzos de año y en los primeros días de la cuarentena también sufrió la muerte de su novia Melody, quien tenía 25 años. Este jueves, en una entrevista con Closs Continental, el actual jugador de Vélez dio detalles de cómo vive estas jornadas y como sobrepasa los dos golpes más duros de su vida.

"Estoy muy enojado, muy dolido, tengo un montón de sensaciones, estoy enojado con Dios, hoy me sale eso, quizás en 2 años pienso otra cosa", comenzó diciendo el atacante. "Este dolor no lo vamos a superar, vamos a tener que convivir con él", agregó en relación a la muerte de su novia, que se dio de manera repentina mientras viajaba en su vehículo y que sucedió a mediados de marzo.

"Ella me enseñó todo, me enseñó que lo material te sirve para el momento. Lo de mi abuela me dolió, pero tenía 74 años y vivió todo, ahora ella con 25 años, fue lo peor que me pasó en la vida", sentenció Centurión, quien poco vuelve a aparecer en los medios después de varias semanas sin manifestar en las redes sociales, algo más que lógico. Además, ha recibido muchos mensajes de aliento de los hinchas.

AHORA | Ricardo Centurión: "No podíamos tener hijos, porque yo estaba recién operado, y no sabíamos si ella podía soportar 9 meses de embarazo, pero estábamos viendo el tema de la inseminación" en #ClossContinental AM590 FM104.3 — Radio Continental (@Continental590) May 14, 2020 AHORA | Ricardo Centurión: "El medico nos dijo que si no era en esta oportunidad iba a ser en otra, que el corazón estaba muy complicado" en #ClossContinental AM590 FM104.3 — Radio Continental (@Continental590) May 14, 2020 AHORA | Ricardo Centurion: "Melody aguantó un montón de cosas, tenía unas ganas de vivir terribles. A veces yo le decía que no aguantaba más, que me quería ir con mi viejo y ella me ensañaba" en #ClossContinental AM590 FM104.3 — Radio Continental (@Continental590) May 14, 2020

Por otra parte, contó que tenían el deseo de ser padre: "No podíamos tener hijos, porque yo estaba recién operado, y no sabíamos si ella podía soportar 9 meses de embarazo, pero estábamos viendo el tema de la inseminación". Igualmente, contó el delicado estado de salud que tenía Melody: "El medico nos dijo que si no era en esta oportunidad iba a ser en otra, que el corazón estaba muy complicado".

Por último, remarcó lo mucho que necesita que regresen los entrenamientos y el fútbol para distenser y pensar, aunque sean unos minutos, en otra cosa: "Lo mejor que me puede pasar ahora es que empiece el fútbol, los entrenamientos, yo no encuentro otra salida". ¡Fuerza, Ricky!

