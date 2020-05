A Muslera le mostraron la camiseta de Boca y respondió sobre el interés

Hoy está claro que Boca no está desesperado por fichar a ningún arquero. Esteban Andrada, quien llegó en plena Copa Libertadores 2018, se hizo dueño de los tres palos cuando estaba Guillermo Barros Schelotto y hoy es una de las máximas figuras del plantel que está en las órdenes de Miguel Ángel Russo. Además, de suplente está Marcos Díaz, quien respondió bien en los partidos de Superliga que le tocó atajar, y además debe volver de préstamo Agustín Rossi.

Sin embargo, en el próximo mercado pases, el Xeneize espera que haya ofertas formales por Andrada. Jorge Amor Ameal, presidente del club, ya manifestó en varias oportunidades que no le cortarán a ningún jugador la carrera en Europa que quieran tener. Si se marcha el arquero titular, irían a buscar a uno que tengan una jerarquía similiar al actual de la Selección Argentina.

Uno de los nombres que apareció fue Fernando Muslera, así sonó particularmente en Turquía, donde actual reside ya que es jugador del Galatasaray. En una entrevista por Instagram live con Marketing Registrado, al portero de la Selección de Uruguay le mostraron la camiseta de Boca y también le mencionaron lo que tanto se habla en las últimas semanas de su compatriota Edison Cavani.

"¿Que vaya a Boca con Cavani? ¿Quieren armar el paquete? A mí no me llegó nada, no tuve ningún contacto. Ha sido todo prensa. Que suene mi nombre a través del periodismo o el que haya inventado la nota es algo lindo porque Boca es un grande de Sudamérica y se acordaron de mí", respondió Muslera, a quien todavía le queda contrato en el Galatasaray y tiene 33 años de edad.

Por último, sentenció: "Que yo les esté rondando en la cabeza a los periodistas que inventaron eso o si llega a ser verdad, aunque conmigo no tuvieron contactos, a mí me pone feliz". No solo sonó con Ameal como presidente, sino que Muslera también estuvo en la carpeta de la dirigencia de Daniel Angelici, pero siempre se terminó por decantar en un arquero más accesible desde el contrato y la transferencia.

