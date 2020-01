Hoy vuelve el fútbol. La Superliga se reanuda con uos hermosos partidos. El puntero Argentinos se mide ante Unión buscando 3 puntos que le permitan quedar en lo más alto en soledad.

Justamente, la punta la comparte con River, quien el fin de semana pasado venció a Independiente en el partido que debía.

Hoy, en 90 Minutos, el Cholo Sottile consideró que si el elenco de Marcelo Gallardo no se queda con la Superliga "es un fracaso".

"SI RIVER PIERDE ESTE TORNEO ES UN FRACASO"#90MinutosFOX | La sentencia de @marcelosottile sobre las obligaciones del Millonario en la #SuperligaxFOX, con la que coincidieron varios en el programa. pic.twitter.com/yLVGd1fELF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 24, 2020

"Seamos rigurosos, entendiendo el contexto: vos tenés a un River que es el mejor equipo de América, que consalidó una idea y no perdió futbolistas. Que el otro día, sin su mejor versión, fue superior a Independiente. Lo tenés con todos los cañones en el torneo y tiene un fixture amigable. Desde ese lugar, el gran candidato a ser campeón es River y si a River se le escapa este campeonato es un fracaso", aseguró.

Además, continuó: "Vamos a explicar. Diferenciemos fracaso de fracasado. Fracaso es, solamente, no cumplir un objetivo. Esto no le baja la categoría a Gallardo, no va a dejar de ser Enzo Pérez el mejor 5 del país".

Estas declaraciones del periodista de Fox dividieron las aguas en las redes sociales, donde muchos apuntan que River no la tiene tan fácil como se cree.

