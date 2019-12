Closs, irónico: "Llamá a Gallardo para que no participen porque no pasan de zona"

Luego de una gran expectativa generada, la Conmebol sorteó el martes pasado la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 que se avecina y está cada vez más cerca de disputarse.

Ya con las zonas confirmadas, un sinfín de medios argentinos coincidieron que a River, actual subcampeón del certamen, le tocó el "grupo de la muerte" fruto de los duros rivales con los que deberá enfrentarse para acceder a la siguiente instancia del certamen internacional.

Desestimando dicha etiqueta, Mariano Closs aprovechó el espacio de su programa radial para asegurar que al Millo en verdad le tocó un grupo más que accesible. "Se quiso inventar que a River le tocó el grupo de la muerte", indicó ante los micrófonos de Closs Continental.

Demostrando estar en contra de la opinión popular, el periodista argentino lanzó: "¿Qué es el grupo de la muerte? Cada vez que hay un sorteo de algo, en Argentina decimos que hay un grupo de la muerte. River tiene una zona bárbara".

Buscando fundamentar sus dichos el reconocido relator analizó brevemente a los rivales de La Banda en el Grupo D y argumentó: "San Pablo, que hace rato no figura; Binacional, que acá River le hace cinco goles; y Liga de Quito, que si no cambia diez apellidos River lo golea acá y allá"

Desestimando las declaraciones de muchos de sus colegas, Closs aseguró que al equipo de Marcelo Gallardo le bastará tan solo con los partidos que disputará en el Estadio Monumental para pasar de fase. "Gana los tres de local. ¿Grupo de la muerte? Muchachos, les pido por favor...", aseguró.

Tomándose con ironía la situación planteada, Mariano, con mucho sarcasmo de por medio, cerró: "Llamá a Gallardo y D'Onofrio para que no participen porque no pasan de zona. Le están echando miedo a la gente. Los amigos de River que no vayan a la cancha".

