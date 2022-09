La selección de Bolivia se alista para comenzar un nuevo ciclo, ahora al mando de Gustavo Costas, aunque aún no estará a cargo de la Selección porque debe cumplir su contrato con Palestino de Chile, sin embargo, ya su cuerpo técnico trabajará en Boivia colaborado por Pablo Escobar, el DT de las inferiores de Bolivia para enfrentar a Sengal el 24 de septiembre en Francia.

La selección de Bolivia inicia su concentración en Santa Cruz de la Sierra, donde ya llegaron varios futbolistas, Miguel Terceros, Leonardo Zabala provenientes del Santos y Bruno Miranda que llega del Guaraní de Brasil fueron los primeros, ahora se integró Marcelo Martins Moreno, el futbolista de Cerro Porteño.

Con ellos se sumará Carlos Lampe, el arquero de Atlético Tucumán, uno de los animadores del fútbol argentino, que intentó hasta último momento que el arquero de Bolivia no viaje al amistoso en Francia. Finalmente, Lampe jugará el ante Argentinos Juniors en la Liga Argentina y recién volará directo a Paris, solo se perderá un juego, ante Estudiantes de la Plata, y volverá de inmediato a las ordenes de Lucas Pusineri.

En una lista que tiene novedades importantes como la primera convocatoria de Jhon Jairo Cuéllar y de Jhon Velasco de Guabirá, además de Diego Medida de Always Ready. Bolívar es el equipo que más jugadores aporta a La Verde, donde además hay, por primera vez, más delanteros que militan en el extranjero que jugadores de la liga local, aunque claro, no todos lo hacen en primera división,

La lista de Bolivia para jugar con Senegal

Arqueros: Carlos Lampe (Atlético Tucumán - Argentina), Jairo Cuellar (Guabirá), Guillermo Viscarra (The Strongest)

Defensores: Jairo Quinteros (Zaragoza - España), Diego Bejarano (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Leonardo Zabala (Santos - Brasil), Adrian Jusino (The Strongest), Luis Haquin (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Marc Enoumba (Always Ready).

Medios: Ramiro Vaca (Beerschot - Bélgica), Leonel Justiniano (Bolívar), Gabriel Villamil (Bolívar), Fernando Saucedo (The Strongest), Jaime Arrascaita (The Strongest), Franz Gonzáles (Oriente Petrolero).

Delanteros: Miguel Terceros (Santos - Brasil), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Marcelo Martins (Cerro Porteño - Paraguay), Jaume Cuellar (Lugo - España), Bruno Miranda (Guaraní - Brasil).