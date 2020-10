Con paciencia: Alex Valera sería el próximo en emigrar

Una de las sorpresas de Ricardo Gareca en la lista de convocados de la selección peruana para las dos primeras fechas de las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil, fue el delantero de de 24 Alex Valera, quien milita en Deportivo Llacuabamba.

Algunos días después de terminana la fecha de Elimintorias, Alex Valera contó que tiene ofertas de equipos nacionales y del extranjero: "Hay propuestas nacionales e internacionales pero nada concretas y todavía falta para terminar el año. Por ahora yo sigo con mi equipo y con ganas de ayudarlo", contó en entrevista a Depor.

La convocatoria de Alex Valera se dio porque faltaban alternativas en ataque, debido a la lesión de Paolo Guerrero. Los otros '9' convocados fueron Matías Succar (Deportivo Municipal) y Aldair Rodríguez (América de Cali).

Sobre el equipo del cual es hincha, indicó: “Soy de Juan Aurich. No tengo preferencias y no te diré que soy de la ‘U’ o Alianza Lima porque la vida personal y profesional no se debe mezclar. Yo voy a dar lo mejor de mí en el equipo que esté”.

Aunque todavía no hay nada concreto con respecto a su futuro, Alex Valera si tiene un equipo en el cual sueña jugar: "El equipo de mis sueños, en Sudamérica, es Boca Juniors”.

Lee También