Crespo: "Riquelme y Cascini me dieron el OK para traer a Bou"

Tras la llegada de Darío Benedetto y después la Wanchope Ábila, Walter Bou había perdido lugar en el Boca de Guillermo Barros Schelotto. Tal es así que en 2018 se marchó a préstamo al fútbol brasileño y desde entonces fue de préstamo en préstamo: le tocó la Unión La Calera de Chile y por el último Unión de Santa Fe.

Finalmente, el delantero 27 años regresó al Xeneize y estuvo entrenando bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, quien además de Wanchope ya tiene en la misma posición a Franco Soldano y Mateo Retegui. Igualmente, el club le renovó el vínculo hasta mediados del 2022.

Desde hace unos días, Defensa y Justicia era el principal candidato para llevarse al delantero, aunque también aparecía Talleres en el horizonte. No obstant, este viernes, Hernán Crespo, entrenador del Halcón de Varela, que la semana que viene jugará nuevamente por Copa Libertadores, dio por casi hecho el pase.

"A ver si la gente de Boca respeta lo que dice con respecto a Bou. Es gente de palabra. Hay que ir a la parte de documentos. El chico quiere venir, Román (Riquelme) y Raúl (Cascini) me dieron el ok, así que estoy esperando los documentos para que se haga. El representante no tiene problema", aseguró en una entrevista con Líbero.

Por último, sentenció: "Espero que se haga en los tiempos para incluirlo en la lista de la Copa". Lo cierto es que Defensa y Justicia está apretado en cuanto a los tiempos, ya que hasta mañana Conmebol acepta la lista de buena fe de 40 jugadores.

Lee También