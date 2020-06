Cristian Bonilla estaría cerca de arribar a Millonarios

Las partidas inmediatas de Wuiler Faríñez y Jefferson Martínez, generaron preocupación en la tienda azul que busca ubicar a un cuidapalos ideal para encarar la reanudación de la Liga BetPlay.

Christian Vargas fue el primer arquero elegido para este nuevo proceso, pero las directivas pretenden seguir asegurando con otro hombre de experiencia.

En charla con Antena 2, Cristian Bonilla contó que no se han adelantado las conversaciones pero las puertas están abiertas para un posible traspaso al conjunto embajador.

"Toda esta situación ha hecho que esto sea muy lento: llaman, especulan… directamente no he conversado con Millonarios, pero sí se han acercado a varias personas cercanas a mí. Por mí, estaría ya en Bogotá. Hoy mi pensamiento está en volver a la Selección más que lo económico, entonces sería una linda opción ir a Millonarios, pero no me cierro a otra posibilidad", sostuvo.

Bonilla aseguró que lo que lo mantiene motivado es ser tenido en cuenta en un futuro ciclo de la Selección y por ese motivo, sus aspiraciones salariales no serían una prioridad. "Es algo que yo hablo con mi representante y mi círculo de trabajo y dijimos que este no es el momento de pensar en dinero, porque cuando me fui a Arabia Saudita me perdí casi dos años. Ahora es tiempo de tomar otras decisiones y la situación que vive el fútbol es difícil", aseguró.

