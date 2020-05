Cruce filoso: La Volpe tiró una frase polémica y Ruggeri estalló de furia

La Selección Argentina tiene en su haber dos ediciones de la Copa del Mundo: la primera en 1978, cuando fue local, y la segunda en 1986, cuando tocó el cielo con las manos en México.

Sin embargo, los integrantes de ambos seleccionados suelen tener cierta rivalidad a la hora de analizar qué equipo fue mejor: si el de César Luis Menotti o el de Carlos Salvador Bilardo.

Esa discusión se trasladó a Fox Sports, donde pusieron al aire, al mismo tiempo, a Ricardo La Volpe, campeón del mundo en 1978, y Oscar Ruggeri, integrante del plantel campeón en 1986.

"La diferencia es abismal: en 1978 había trabajo en conjunto, éramos un equipo. En 1986 era Maradona", comenzó disparando el 'Bigotón', siempre sin pelos en la lengua.

Por supuesto, la respuesta picante de Ruggeri no tardó en llegar: "Primero me dijiste que el fútbol no son individualidades y ahora decís que era Maradona solo, me hacés reír".

"Ustedes sin Maradona no existían. Sin su lucidez no eran campeones del mundo", siguió La Volpe. Y Ruggeri volvió a responder de forma contundente: "Ustedes sin Kempes, tampoco".

+ El video del cruce:

"LA SELECCIÓN DEL 78 ERA MÁS UN TRABAJO CONJUNTO, LA DEL 86 ERA MARADONA"#90MinutosFOX - Ricardo La Volpe fue contundente y Ruggeri le retrucó: "Explicáme qué pasó en el '82, eran los mismos del '78 más Diego". pic.twitter.com/aVDbsErn57 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 11, 2020

Lee También