Cuándo se vuelven a jugar las Eliminatorias Sudamericanas

Pasó otra doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, con la histórica goleada de Ecuador, 6 a 1 sobre Colombia, el triunfo brasileño en Montevideo y la victoria de la Argentina de Lionel Messi 2-0 a Perú. Aquí te contamos cuándo y dónde se retoma la actividad de estas Eliminatorias y algunos detalles más.

Las jornadas 5 y 6 se disputarán entre la semana del miércoles 24 de marzo hasta el martes 30 de marzo, aún sin fechas ni horarios definidos para cada partido.

La fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas tendrá el gran atractivo del clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay, además de otros duelos claves por la posición en la tabla de ambos como Colombia vs. Brasil, Chile vs. Paraguay y Venezuela vs. Ecuador. Por último, chocarán los dos del fondo, Perú vs. Bolivia.

En la sexta jornada tendrá el lugar el Superclásico del continente: Brasil vs. Argentina. También se jugarán otros partidos como Uruguay vs. Bolivia, Perú vs. Venezuela, Paraguay vs. Colombia y Ecuador vs. Chile.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca tiene la posibilidad de sumar muchos puntos ya que se enfrenta contra los dos países más flojos de Conmebol, mientras que los de Lionel Scaloni tienen dos clásicos que le demostrarán al entrenador para qué estan sus jugadores.

Colombia vs Brasil Argentina: 24/03 21:00 horas Chile: 24/03 21:00 horas Colombia: 24/03 19:00 horas Peru: 24/03 19:00 horas Mexico: 24/03 18:00 horas Estados Unidos: 24/03 17:00 horas PT / 24/03 20:00 horas ET Venezuela vs Ecuador Argentina: 24/03 21:00 horas Chile: 24/03 21:00 horas Colombia: 24/03 19:00 horas Peru: 24/03 19:00 horas Mexico: 24/03 18:00 horas Estados Unidos: 24/03 17:00 horas PT / 24/03 20:00 horas ET Bolivia vs Perú Argentina: 24/03 21:00 horas Chile: 24/03 21:00 horas Colombia: 24/03 19:00 horas Peru: 24/03 19:00 horas Mexico: 24/03 18:00 horas Estados Unidos: 24/03 17:00 horas PT / 24/03 20:00 horas ET Argentina vs Uruguay Argentina: 24/03 21:00 horas Chile: 24/03 21:00 horas Colombia: 24/03 19:00 horas Peru: 24/03 19:00 horas Mexico: 24/03 18:00 horas Estados Unidos: 24/03 17:00 horas PT / 24/03 20:00 horas ET Chile vs Paraguay Argentina: 24/03 21:00 horas Chile: 24/03 21:00 horas Colombia: 24/03 19:00 horas Peru: 24/03 19:00 horas Mexico: 24/03 18:00 horas Estados Unidos: 24/03 17:00 horas PT / 24/03 20:00 horas ET Uruguay vs Bolivia Argentina: 29/03 21:00 horas Chile: 29/03 21:00 horas Colombia: 29/03 19:00 horas Peru: 29/03 19:00 horas Mexico: 29/03 18:00 horas Estados Unidos: 29/03 17:00 horas PT / 29/03 20:00 horas ET Perú vs Venezuela Argentina: 29/03 21:00 horas Chile: 29/03 21:00 horas Colombia: 29/03 19:00 horas Peru: 29/03 19:00 horas Mexico: 29/03 18:00 horas Estados Unidos: 29/03 17:00 horas PT / 29/03 20:00 horas ET Brasil vs Argentina Argentina: 29/03 21:00 horas Chile: 29/03 21:00 horas Colombia: 29/03 19:00 horas Peru: 29/03 19:00 horas Mexico: 29/03 18:00 horas Estados Unidos: 29/03 17:00 horas PT / 29/03 20:00 horas ET Paraguay vs Colombia Argentina: 29/03 21:00 horas Chile: 29/03 21:00 horas Colombia: 29/03 19:00 horas Peru: 29/03 19:00 horas Mexico: 29/03 18:00 horas Estados Unidos: 29/03 17:00 horas PT / 29/03 20:00 horas ET Ecuador vs Chile Argentina: 29/03 21:00 horas Chile: 29/03 21:00 horas Colombia: 29/03 19:00 horas Peru: 29/03 19:00 horas Mexico: 29/03 18:00 horas Estados Unidos: 29/03 17:00 horas PT / 29/03 20:00 horas ET Uruguay vs Paraguay Argentina: 02/06 21:00 horas Chile: 02/06 20:00 horas Colombia: 02/06 19:00 horas Peru: 02/06 19:00 horas Mexico: 02/06 19:00 horas Estados Unidos: 02/06 17:00 horas PT / 02/06 20:00 horas ET Perú vs Colombia Argentina: 02/06 21:00 horas Chile: 02/06 20:00 horas Colombia: 02/06 19:00 horas Peru: 02/06 19:00 horas Mexico: 02/06 19:00 horas Estados Unidos: 02/06 17:00 horas PT / 02/06 20:00 horas ET Brasil vs Ecuador Argentina: 02/06 21:00 horas Chile: 02/06 20:00 horas Colombia: 02/06 19:00 horas Peru: 02/06 19:00 horas Mexico: 02/06 19:00 horas Estados Unidos: 02/06 17:00 horas PT / 02/06 20:00 horas ET Bolivia vs Venezuela Argentina: 02/06 21:00 horas Chile: 02/06 20:00 horas Colombia: 02/06 19:00 horas Peru: 02/06 19:00 horas Mexico: 02/06 19:00 horas Estados Unidos: 02/06 17:00 horas PT / 02/06 20:00 horas ET Argentina vs Chile Argentina: 02/06 21:00 horas Chile: 02/06 20:00 horas Colombia: 02/06 19:00 horas Peru: 02/06 19:00 horas Mexico: 02/06 19:00 horas Estados Unidos: 02/06 17:00 horas PT / 02/06 20:00 horas ET Colombia vs Argentina Argentina: 07/06 21:00 horas Chile: 07/06 20:00 horas Colombia: 07/06 19:00 horas Peru: 07/06 19:00 horas Mexico: 07/06 19:00 horas Estados Unidos: 07/06 17:00 horas PT / 07/06 20:00 horas ET Venezuela vs Uruguay Argentina: 07/06 21:00 horas Chile: 07/06 20:00 horas Colombia: 07/06 19:00 horas Peru: 07/06 19:00 horas Mexico: 07/06 19:00 horas Estados Unidos: 07/06 17:00 horas PT / 07/06 20:00 horas ET Paraguay vs Brasil Argentina: 07/06 21:00 horas Chile: 07/06 20:00 horas Colombia: 07/06 19:00 horas Peru: 07/06 19:00 horas Mexico: 07/06 19:00 horas Estados Unidos: 07/06 17:00 horas PT / 07/06 20:00 horas ET Chile vs Bolivia Argentina: 07/06 21:00 horas Chile: 07/06 20:00 horas Colombia: 07/06 19:00 horas Peru: 07/06 19:00 horas Mexico: 07/06 19:00 horas Estados Unidos: 07/06 17:00 horas PT / 07/06 20:00 horas ET Ecuador vs Perú Argentina: 07/06 21:00 horas Chile: 07/06 20:00 horas Colombia: 07/06 19:00 horas Peru: 07/06 19:00 horas Mexico: 07/06 19:00 horas Estados Unidos: 07/06 17:00 horas PT / 07/06 20:00 horas ET Perú vs Uruguay Argentina: 01/09 21:00 horas Chile: 01/09 20:00 horas Colombia: 01/09 19:00 horas Peru: 01/09 19:00 horas Mexico: 01/09 19:00 horas Estados Unidos: 01/09 17:00 horas PT / 01/09 20:00 horas ET Venezuela vs Argentina Argentina: 01/09 21:00 horas Chile: 01/09 20:00 horas Colombia: 01/09 19:00 horas Peru: 01/09 19:00 horas Mexico: 01/09 19:00 horas Estados Unidos: 01/09 17:00 horas PT / 01/09 20:00 horas ET Bolivia vs Colombia Argentina: 01/09 21:00 horas Chile: 01/09 20:00 horas Colombia: 01/09 19:00 horas Peru: 01/09 19:00 horas Mexico: 01/09 19:00 horas Estados Unidos: 01/09 17:00 horas PT / 01/09 20:00 horas ET Chile vs Brasil Argentina: 01/09 21:00 horas Chile: 01/09 20:00 horas Colombia: 01/09 19:00 horas Peru: 01/09 19:00 horas Mexico: 01/09 19:00 horas Estados Unidos: 01/09 17:00 horas PT / 01/09 20:00 horas ET Ecuador vs Paraguay Argentina: 01/09 21:00 horas Chile: 01/09 20:00 horas Colombia: 01/09 19:00 horas Peru: 01/09 19:00 horas Mexico: 01/09 19:00 horas Estados Unidos: 01/09 17:00 horas PT / 01/09 20:00 horas ET Uruguay vs Ecuador Argentina: 06/09 21:00 horas Chile: 06/09 21:00 horas Colombia: 06/09 19:00 horas Peru: 06/09 19:00 horas Mexico: 06/09 19:00 horas Estados Unidos: 06/09 17:00 horas PT / 06/09 20:00 horas ET Colombia vs Chile Argentina: 06/09 21:00 horas Chile: 06/09 21:00 horas Colombia: 06/09 19:00 horas Peru: 06/09 19:00 horas Mexico: 06/09 19:00 horas Estados Unidos: 06/09 17:00 horas PT / 06/09 20:00 horas ET Brasil vs Perú Argentina: 06/09 21:00 horas Chile: 06/09 21:00 horas Colombia: 06/09 19:00 horas Peru: 06/09 19:00 horas Mexico: 06/09 19:00 horas Estados Unidos: 06/09 17:00 horas PT / 06/09 20:00 horas ET Paraguay vs Venezuela Argentina: 06/09 21:00 horas Chile: 06/09 21:00 horas Colombia: 06/09 19:00 horas Peru: 06/09 19:00 horas Mexico: 06/09 19:00 horas Estados Unidos: 06/09 17:00 horas PT / 06/09 20:00 horas ET Argentina vs Bolivia Argentina: 06/09 21:00 horas Chile: 06/09 21:00 horas Colombia: 06/09 19:00 horas Peru: 06/09 19:00 horas Mexico: 06/09 19:00 horas Estados Unidos: 06/09 17:00 horas PT / 06/09 20:00 horas ET Uruguay vs Colombia Argentina: 06/10 21:00 horas Chile: 06/10 21:00 horas Colombia: 06/10 19:00 horas Peru: 06/10 19:00 horas Mexico: 06/10 19:00 horas Estados Unidos: 06/10 17:00 horas PT / 06/10 20:00 horas ET Perú vs Chile Argentina: 06/10 21:00 horas Chile: 06/10 21:00 horas Colombia: 06/10 19:00 horas Peru: 06/10 19:00 horas Mexico: 06/10 19:00 horas Estados Unidos: 06/10 17:00 horas PT / 06/10 20:00 horas ET Venezuela vs Brasil Argentina: 06/10 21:00 horas Chile: 06/10 21:00 horas Colombia: 06/10 19:00 horas Peru: 06/10 19:00 horas Mexico: 06/10 19:00 horas Estados Unidos: 06/10 17:00 horas PT / 06/10 20:00 horas ET Paraguay vs Argentina Argentina: 06/10 21:00 horas Chile: 06/10 21:00 horas Colombia: 06/10 19:00 horas Peru: 06/10 19:00 horas Mexico: 06/10 19:00 horas Estados Unidos: 06/10 17:00 horas PT / 06/10 20:00 horas ET Ecuador vs Bolivia Argentina: 06/10 21:00 horas Chile: 06/10 21:00 horas Colombia: 06/10 19:00 horas Peru: 06/10 19:00 horas Mexico: 06/10 19:00 horas Estados Unidos: 06/10 17:00 horas PT / 06/10 20:00 horas ET Colombia vs Ecuador Argentina: 11/10 21:00 horas Chile: 11/10 21:00 horas Colombia: 11/10 19:00 horas Peru: 11/10 19:00 horas Mexico: 11/10 19:00 horas Estados Unidos: 11/10 17:00 horas PT / 11/10 20:00 horas ET Brasil vs Uruguay Argentina: 11/10 21:00 horas Chile: 11/10 21:00 horas Colombia: 11/10 19:00 horas Peru: 11/10 19:00 horas Mexico: 11/10 19:00 horas Estados Unidos: 11/10 17:00 horas PT / 11/10 20:00 horas ET Bolivia vs Paraguay Argentina: 11/10 21:00 horas Chile: 11/10 21:00 horas Colombia: 11/10 19:00 horas Peru: 11/10 19:00 horas Mexico: 11/10 19:00 horas Estados Unidos: 11/10 17:00 horas PT / 11/10 20:00 horas ET Argentina vs Perú Argentina: 11/10 21:00 horas Chile: 11/10 21:00 horas Colombia: 11/10 19:00 horas Peru: 11/10 19:00 horas Mexico: 11/10 19:00 horas Estados Unidos: 11/10 17:00 horas PT / 11/10 20:00 horas ET Chile vs Venezuela Argentina: 11/10 21:00 horas Chile: 11/10 21:00 horas Colombia: 11/10 19:00 horas Peru: 11/10 19:00 horas Mexico: 11/10 19:00 horas Estados Unidos: 11/10 17:00 horas PT / 11/10 20:00 horas ET Uruguay vs Argentina Argentina: 10/11 21:00 horas Chile: 10/11 21:00 horas Colombia: 10/11 19:00 horas Peru: 10/11 19:00 horas Mexico: 10/11 18:00 horas Estados Unidos: 10/11 16:00 horas PT / 10/11 19:00 horas ET Perú vs Bolivia Argentina: 10/11 21:00 horas Chile: 10/11 21:00 horas Colombia: 10/11 19:00 horas Peru: 10/11 19:00 horas Mexico: 10/11 18:00 horas Estados Unidos: 10/11 16:00 horas PT / 10/11 19:00 horas ET Brasil vs Colombia Argentina: 10/11 21:00 horas Chile: 10/11 21:00 horas Colombia: 10/11 19:00 horas Peru: 10/11 19:00 horas Mexico: 10/11 18:00 horas Estados Unidos: 10/11 16:00 horas PT / 10/11 19:00 horas ET Paraguay vs Chile Argentina: 10/11 21:00 horas Chile: 10/11 21:00 horas Colombia: 10/11 19:00 horas Peru: 10/11 19:00 horas Mexico: 10/11 18:00 horas Estados Unidos: 10/11 16:00 horas PT / 10/11 19:00 horas ET Ecuador vs Venezuela Argentina: 10/11 21:00 horas Chile: 10/11 21:00 horas Colombia: 10/11 19:00 horas Peru: 10/11 19:00 horas Mexico: 10/11 18:00 horas Estados Unidos: 10/11 16:00 horas PT / 10/11 19:00 horas ET Colombia vs Paraguay Argentina: 15/11 21:00 horas Chile: 15/11 21:00 horas Colombia: 15/11 19:00 horas Peru: 15/11 19:00 horas Mexico: 15/11 18:00 horas Estados Unidos: 15/11 16:00 horas PT / 15/11 19:00 horas ET Bolivia vs Uruguay Argentina: 15/11 21:00 horas Chile: 15/11 21:00 horas Colombia: 15/11 19:00 horas Peru: 15/11 19:00 horas Mexico: 15/11 18:00 horas Estados Unidos: 15/11 16:00 horas PT / 15/11 19:00 horas ET Argentina vs Brasil Argentina: 15/11 21:00 horas Chile: 15/11 21:00 horas Colombia: 15/11 19:00 horas Peru: 15/11 19:00 horas Mexico: 15/11 18:00 horas Estados Unidos: 15/11 16:00 horas PT / 15/11 19:00 horas ET Chile vs Ecuador Argentina: 15/11 21:00 horas Chile: 15/11 21:00 horas Colombia: 15/11 19:00 horas Peru: 15/11 19:00 horas Mexico: 15/11 18:00 horas Estados Unidos: 15/11 16:00 horas PT / 15/11 19:00 horas ET Venezuela vs Perú Argentina: 15/11 21:00 horas Chile: 15/11 21:00 horas Colombia: 15/11 19:00 horas Peru: 15/11 19:00 horas Mexico: 15/11 18:00 horas Estados Unidos: 15/11 16:00 horas PT / 15/11 19:00 horas ET Ecuador vs Brasil Argentina: 26/01 21:00 horas Chile: 26/01 21:00 horas Colombia: 26/01 19:00 horas Peru: 26/01 19:00 horas Mexico: 26/01 18:00 horas Estados Unidos: 26/01 16:00 horas PT / 26/01 19:00 horas ET Paraguay vs Uruguay Argentina: 26/01 21:00 horas Chile: 26/01 21:00 horas Colombia: 26/01 19:00 horas Peru: 26/01 19:00 horas Mexico: 26/01 18:00 horas Estados Unidos: 26/01 16:00 horas PT / 26/01 19:00 horas ET Chile vs Argentina Argentina: 26/01 21:00 horas Chile: 26/01 21:00 horas Colombia: 26/01 19:00 horas Peru: 26/01 19:00 horas Mexico: 26/01 18:00 horas Estados Unidos: 26/01 16:00 horas PT / 26/01 19:00 horas ET Venezuela vs Bolivia Argentina: 26/01 21:00 horas Chile: 26/01 21:00 horas Colombia: 26/01 19:00 horas Peru: 26/01 19:00 horas Mexico: 26/01 18:00 horas Estados Unidos: 26/01 16:00 horas PT / 26/01 19:00 horas ET Colombia vs Perú Argentina: 26/01 21:00 horas Chile: 26/01 21:00 horas Colombia: 26/01 19:00 horas Peru: 26/01 19:00 horas Mexico: 26/01 18:00 horas Estados Unidos: 26/01 16:00 horas PT / 26/01 19:00 horas ET Bolivia vs Chile Argentina: 31/01 21:00 horas Chile: 31/01 21:00 horas Colombia: 31/01 19:00 horas Peru: 31/01 19:00 horas Mexico: 31/01 18:00 horas Estados Unidos: 31/01 16:00 horas PT / 31/01 19:00 horas ET Perú vs Ecuador Argentina: 31/01 21:00 horas Chile: 31/01 21:00 horas Colombia: 31/01 19:00 horas Peru: 31/01 19:00 horas Mexico: 31/01 18:00 horas Estados Unidos: 31/01 16:00 horas PT / 31/01 19:00 horas ET Brasil vs Paraguay Argentina: 31/01 21:00 horas Chile: 31/01 21:00 horas Colombia: 31/01 19:00 horas Peru: 31/01 19:00 horas Mexico: 31/01 18:00 horas Estados Unidos: 31/01 16:00 horas PT / 31/01 19:00 horas ET Uruguay vs Venezuela Argentina: 31/01 21:00 horas Chile: 31/01 21:00 horas Colombia: 31/01 19:00 horas Peru: 31/01 19:00 horas Mexico: 31/01 18:00 horas Estados Unidos: 31/01 16:00 horas PT / 31/01 19:00 horas ET Argentina vs Colombia Argentina: 31/01 21:00 horas Chile: 31/01 21:00 horas Colombia: 31/01 19:00 horas Peru: 31/01 19:00 horas Mexico: 31/01 18:00 horas Estados Unidos: 31/01 16:00 horas PT / 31/01 19:00 horas ET Uruguay vs Perú Argentina: 23/03 21:00 horas Chile: 23/03 21:00 horas Colombia: 23/03 19:00 horas Peru: 23/03 19:00 horas Mexico: 23/03 18:00 horas Estados Unidos: 23/03 17:00 horas PT / 23/03 20:00 horas ET Colombia vs Bolivia Argentina: 23/03 21:00 horas Chile: 23/03 21:00 horas Colombia: 23/03 19:00 horas Peru: 23/03 19:00 horas Mexico: 23/03 18:00 horas Estados Unidos: 23/03 17:00 horas PT / 23/03 20:00 horas ET Brasil vs Chile Argentina: 23/03 21:00 horas Chile: 23/03 21:00 horas Colombia: 23/03 19:00 horas Peru: 23/03 19:00 horas Mexico: 23/03 18:00 horas Estados Unidos: 23/03 17:00 horas PT / 23/03 20:00 horas ET Argentina vs Venezuela Argentina: 23/03 21:00 horas Chile: 23/03 21:00 horas Colombia: 23/03 19:00 horas Peru: 23/03 19:00 horas Mexico: 23/03 18:00 horas Estados Unidos: 23/03 17:00 horas PT / 23/03 20:00 horas ET Paraguay vs Ecuador Argentina: 23/03 21:00 horas Chile: 23/03 21:00 horas Colombia: 23/03 19:00 horas Peru: 23/03 19:00 horas Mexico: 23/03 18:00 horas Estados Unidos: 23/03 17:00 horas PT / 23/03 20:00 horas ET Bolivia vs Brasil Argentina: 28/03 21:00 horas Chile: 28/03 21:00 horas Colombia: 28/03 19:00 horas Peru: 28/03 19:00 horas Mexico: 28/03 18:00 horas Estados Unidos: 28/03 17:00 horas PT / 28/03 20:00 horas ET Ecuador vs Argentina Argentina: 28/03 21:00 horas Chile: 28/03 21:00 horas Colombia: 28/03 19:00 horas Peru: 28/03 19:00 horas Mexico: 28/03 18:00 horas Estados Unidos: 28/03 17:00 horas PT / 28/03 20:00 horas ET Perú vs Paraguay Argentina: 28/03 21:00 horas Chile: 28/03 21:00 horas Colombia: 28/03 19:00 horas Peru: 28/03 19:00 horas Mexico: 28/03 18:00 horas Estados Unidos: 28/03 17:00 horas PT / 28/03 20:00 horas ET Chile vs Uruguay Argentina: 28/03 21:00 horas Chile: 28/03 21:00 horas Colombia: 28/03 19:00 horas Peru: 28/03 19:00 horas Mexico: 28/03 18:00 horas Estados Unidos: 28/03 17:00 horas PT / 28/03 20:00 horas ET Venezuela vs Colombia Argentina: 28/03 21:00 horas Chile: 28/03 21:00 horas Colombia: 28/03 19:00 horas Peru: 28/03 19:00 horas Mexico: 28/03 18:00 horas Estados Unidos: 28/03 17:00 horas PT / 28/03 20:00 horas ET

