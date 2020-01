D'Onofrio apuntó contra Macri: "Hubo un poder desmedido desde el lado de Boca"

Luego de cuatro años al mando de Argentina, las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado 27 de octumbre en dicho país indicaron que el ciclo de Mauricio Macri como Presidente de la Nación había llegado a su fin.

En diálogo con Olé, rememorando la gestión del ex presidente de Boca a nivel país, Rodolfo D'Onofrio, máximo mandatario de River, disparó: "River sufrió los 4 años de Macri. ¿Por qué? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca".

Utilizando como ejemplo la ausencia del Millonario en la Asociación del Fútbol Argentino, el máximo ente dirigencial de la institución de Núñez puntualizó: "No es que River no quiso, no lo dejaron".

Manteniéndose firme junto a su postura, D'Onofrio se apoyó en la 'mudanza' de la localía de la Selección Argentina para los últimos partidos de las eliminatorias para la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y agregó: "El hecho de que los partidos de eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y pasaran a jugarse en la cancha de Boca... y nunca nos escucharon a nosotros protestar por eso. Sin duda el poder estaba de un solo lado. Y cuando decíamos que había que tener la guardia alta, había que tener la guardia alta. Y la tuvimos".

Dejando de lado el factor deportivo, el presidente de La Banda marcó: "En ningún momento nos sentimos perjudicados por algo que hubiera hecho la AFA, ni por los árbitros ni por nada, pero estaba clarito que la cancha estaba inclinada".

Apuntándole también a Daniel Angelici, ex presidente del Xeneize, Rodolfo vinculó a dicho directivo con Macri y cerró: "Sentimos que había un fuerte poder entregado a Angelici, que era el presidente de Boca. Él tenía un poder emanado desde el Presidente de la República, dicho por el propio Angelici en las reuniones a las que iba en la Casa de Gobierno. Existía ese poder. En ningún momento fue un poder que influenciara en lo deportivo, está demostrado que les ganamos todo. Influyó desde lo institucional".

