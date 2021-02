David Ospina envió un mensaje que ilusionó a todo Atlético Nacional

David Ospina es uno de los representantes del fútbol colombiano que más se ha destacado durante la última década en Europa y aunque apenas tiene 31 años y está vigente en la Serie A de Italia, ya se está acercando el final de su carrera.

Para nadie es un secreto que el equipo de los amores del portero de la Selección Colombia es Atlético Nacional, club en el debutó como profesional y le abró las puertas a su muy destacada carrera deportiva en territorio europeo.

Y por esto, muchos de sus hinchas se preguntan si para retirarse va a elegir al club antioqueño o simplemente se va a quedar en el exterior para pasar los últimos dias dentro de las canchas.

Pues los fanáticos del equipo verdolaga ya pueden ilusionarse con lo dicho por el guardameta del Napoli de Italia, en una entrevista con el programa Balón Dividido, de ESPN, en las cuales expresa su amor y sus planes con Atlético Nacional.

“Sería un sueño concluir mi carrera en @nacionaloficial”

David Ospina. pic.twitter.com/lECK8zvH2R — Víctor Romero (@VictorRomero155) February 15, 2021

"Si volvemos a esa época de Nacional sería un sueño poder concluir o ternar mi carrera en Nacional, el equipo que soy hincha y me dio a conocer, me dio la oportunidad de debutar como profesional y logré dos títulos. Faltaron muchas cosas por hacer, porque se me han brindado oportunidades a corta edad, a los 19 dar el brindo a Europa. Nacional siempre estará y le hago fuerza, tengo comunicación y trato de ayudad hasta donde puedo ayudar para que la que institución pueda seguir creciendo", dijo Ospina

