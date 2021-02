"Quiero ganar la Copa América y un Mundial: David Ospina cuenta sus sueños

Una muy mala noticia recibió el Napoli y la Selección Colombia, el pasado sábado, luego de que se anunciara como titular a David Ospina en el duelo contra Juventus, pero al final no fue del inicio por una molestia muscular que, este lunes, se confirmó que no es de gravedad.

Ante esto, en comunicación con el programa Balón Dividido, de ESPN, el portero de la Selección Colombia habló y comentó lo que sucedió durante el calentamiento y el por qué se tomó la decisión de que no jugara.

"Afortunadamente no fue tan grave. Tengo una moleta en el aductor grado uno, esperamos en las próximas dos semanas desaparezca este inconveniente y pueda regresar a los entrenamientos con el Nápoles. "Salgo a realizar el calentamiento normal, en el trámite del calentamiento todo iba muy normal y ya para entrar al camerino, en el último despeje sentí que el aductor me tiró fuere, sentí un pinchazo. Llamo a los médicos, me hicieron los exámenes en el momento y se decidió no arriesgar más para que no fuera más grave", dijo Ospina.

Otro de los temas obligados fue la clasificación a Catar 2022, la cual, actualmente, está bien complicada: "Estoy muy confiado del futuro de la selección. Las cosas se han venido haciendo bien, tenemos jugadores en todas las posiciones, que están en grandes ligas, demuestran cada día cosas importantes. También vemos que cada vez salen jugadores con personalidad y técnicas del país, tenemos que sacarle provecho. Estamos en un momento difícil respecto a los últimos resultados, pero a la vez estoy tranquilo porque tenemos una gran selección, tenemos jugadores que quieren seguir haciendo las cosas bien, darle alegrías al país".

La tranquilidad de David Ospina por considerar que el arco de la Selección Colombia quedará "en buenas manos" de cara al futuro. #BalónDividido pic.twitter.com/1ihGkJokOj — Balón Dividido (@BD_ESPN) February 15, 2021

Además, comentó cuáles son los sueños que tiene: "Ganar la Copa América y ganar un Mundial. Hay que soñar, si uno no va con esa mentalidad de conseguir los objetivos, no se van a lograr. Tenemos que pensar en que tenemos con qué. Tenemos con qué pelear y hay que pensar de esa manera, tener mentalidad ganadora."

Lee También