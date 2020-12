Rafael Robayo criticó a Pékerman y le llovieron críticas por sus palabras

Por estos días es normal que todos estemos hablando de la Selección Colombia y cuál es el candidato ideal para que asuma la dirección técnica, luego de que se diera la salida de Carlos Queiroz, tras las bochornosas derrotas contra Uruguay y Ecuador en la última doble fecha de eliminatoria.

En los programas deportivos y de debate se dicen muchas cosas, críticas y demás, sin embargo, las palabras del jugador Rafael Robayo no pasaron desapercibidas, luego de que pasara por los micrófonos del programa 'El Alargue', de Caracol Radio.

En este espacio, el exfurbolista de Milonarios, Tolima, Bucaramanga, entre otros, aseguró que cualquier entrenador habría llevado a la Selección Colombia a los mundiales de Brasil y Rusia y que realmente nunca fue un entrenador con kilates.

"El tema Pékerman fue más idolatría de la gente y la prensa que lo que era como entrenador. Cualquier entrenador con ese nombre y con esos jugadores nos hubiera llevado a los mundiales. Lamentablemente no tuvimos un entrenador como Queiroz, él paga los platos rotos del conformismo que tenemos en nuestro deporte", empezó diciendo Robayo.

Robayo: "Pékerman o cualquier otro nos hubiera llevado a los Mundiales" https://t.co/ZdgK20D1Qk — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) December 3, 2020

Luego alabó a Queiroz y afirmó: "Llega un Mister que exige, que cambia la mentalidad, la exigencia, que busca futbolistas para ser campeón y que no le gusta la mediocridad y se va perdiendo en los dos partidos que no estuvo el referente, que es Falcao. Yo como jugador nunca vi ese pensamiento, al final la imagen de uno es la que queda mal, a quienes les metieron 9 goles fue a los jugadores y los que hicieron el oso fueron ellos".

Finalmente, sobre Pékerman, aseguró: "No me convenció la primera parte de Pékerman porque en el mejor momento futbolístico individual de nuestros jugadores no fue capaz de llevarnos a ninguna final, nos eliminó un Brasil que no era tan bueno como Colombia. Es un gran formador pero todavía no tiene el peso, disfruté mucho los mundiales pero nunca tuvimos un entrenador que nos mentalizara para llegar a una final del mundo, en Brasil nos eliminó el equipo al que le hicieron 7 y en Rusia nos eliminó una de las peores versiones de Inglaterra. Con un entrenador con mas jerarquía hubiéramos disfutado de una final. No tuvo la personalidad ni la jerarquía para trabajar un grupo de la calidad que teníamos".

