Detuvieron al Ñol Solano por romper la cuarentena

Llegan malas noticias para el núcleo de la Selección de Perú en meido de la cuarentena obligatoria.

Nolberto Solano, ayudante de campo de Ricardo Gareca e histórico futbolista de la Bicolor, fue detenido anoche por violar el aislamiento preventivo.

Nolberto Solano y Pablo Zegarra se apuntan a la lista de los más de 21 mil detenidos que infringen las normas de cuarentena. Tarjeta roja. Hay personas sin poder trabajar, y otras que viven en 2 mts cuadrados y son más disciplinados. Seamos más solidarios #CuarentenaCoronavirus pic.twitter.com/fKaT5GKhmD — Marisella Joya ⚽️���� (@marisella_joya) March 27, 2020

El Ñol fue abordado por la policía tras ser encontrado en una fiesta a pocos metros de su domicilio.

El ídolo negó todo al subirse al móvil: "Aquí no hubo ninguna fiesta. Estaba en casa con mis hijos, lo único que hice fue venir a la casa de mi vecina".

“Lo que he hecho no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. "¿Maestro, sabes quién no lo puede hacer? Gente que está infectada [...]. Se que uno debe estar en su casa, pero yo vivo a dos cuadras de aquí", pronunció sin tener aparente idea del significado de una cuarentena.

Nolberto Solano tuvo la oportunidad de pedir disculpas por no acatar la cuarentena y no lo hizo, sigue creyendo que lo que sucedió es normal. "Yo vivo a la vuelta, no fue ninguna fiesta. No estoy infectado"... Solano sigue sin entender que nadie debe salir de sus casas ����‍♂️ pic.twitter.com/2HYsmDgOlT — Giancarlo Fiestas (@gianfc) March 27, 2020

Perú lleva ya casi 600 casos detectados y 9 muertos desde el inicio de la pandemia.

