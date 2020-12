Drogba y una carta conmovedora para Maradona: "Conocerte fue como ganar mi Balón de Oro"

El pasado 25 de noviembre, de forma imprevista, el mundo recibió un duro cachetazo al enterarse de la inesperada muerte de Diego Maradona. El Pelusa, a sus 60 años, dejó este mundo luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se recuperaba de una operación a la que se había sometido en el último tiempo.

De rodillas y golpeando ante la pérdida irreparable de alguien que fue una de las figuras más destacadas del deporte, el mundo fútbol unió fuerzas y en todos los rincones del planeta se llevaron homenajes en memoria del 10 -con el correr de las jornadas, un sinfín de deportes se sumaron a la iniciativa y recordaron con cariño a Diego-.

Elijo recordarte así. Tu felicidad siempre fue y será la nuestra. Te extraño, Diego.pic.twitter.com/Vac9yFRDaT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 29, 2020

En las últimas horas, a través de la revista France Football, Didier Drogba publicó una sentida carta bajo el título "Siempre quise ser Maradona". En la misma, además de relatar con mucho cariño las pocas veces en las que pudo encontrarse con el Pelusa, el histórico goleador de Costa de Marfil exteriorizó todo el cariño que llegó a sentir por el astro argentino.

"Lo curioso es que mi primer partido del Mundial fue contra Argentina. Y eso que incluso marqué. En esta ocasión te vi de lejos pero no me había atrevido a acercarme. Soy tímido aunque no siempre se nota. De repente, yo, el capitán de la selección marfileña y jugador del Chelsea, me sentí como un niño muy pequeño delante de 'mi Dios'", relató el ex jugador.

+ La carta de Didier

Lee También