Diego Rebagliati culpó a la FPF y Lozano por Bascuñán: "Están devolviendo favores"

El caso Bascuñán dificilmente pueda ser considerado solo un mal arbitraje. Tras los audios del VAR, la indignación y las acusaciones al chileno vinieron de todos los lados posibles.

Hay que comenzar por el principio: la asignación de un árbitro y un VAR con antecedentes como Julio Bascuñán y su terna. A partir de ahí, y con Brasil al frente, siempre con sospechas por sus relaciones con la CONMEBOL, todo podía pasar y pasó.

A todo esto se refirió Diego Rebagliati quien le dedicó unas palabras a la FPF y a su presidente por no poder tener más peso a la hora de pensar en el arbitraje, pero que sí la tuvieron con la final de la Libertadores, en donde los intereses personales pueden haberse visto favorecidos con los antecedentes de Lozano y la reventa de entradas.

⚠️ ¡ATENCIÓN! Este es el audio del #VAR sobre la polémica jugada del penal de Zambrano en contra de Neymar. ����️#AlÁngulo ����⚽️��



Míralo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV



VIDEO: CONMEBOL pic.twitter.com/3jen4XKVTC — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 15, 2020

"Ahora quiero ver a los amigos de la Conmebol, a los que trajeron la final de la Copa Libertadores acá y aplaudían y les faltaban manos. Ahora quiero ver que golpeen la mesa y que pongan autoridad, porque no nos van a venir a pintar la cara a Lima. Si ayer había gente era una tragedia", comenzó el mencionado periodista que ha tenido puestos dirigenciales.

"A ver si se dan cuenta y están a la altura y no están devolviendo favores o condicionados por los favores que le han hecho. Ahora tienen que golpear la mesa. Ahora tienen que decir ‘a mí no me vuelves a poner un árbitro impresentable como Bascuñán’", continuó cada vez más picante.

Por último, tiró una advertencia: "O se ponen las pilas y se ponen a la altura del equipo y a la altura del comando técnico o nos van a seguir pasando por arriba la eliminatoria entera". ¡Picantísimo!

��️ @diegoreba: "La Selección nos demostró que está viva. Ahora quiero ver a los 'amigos' de la Conmebol. Ahora quiero verlos 'golpear la mesa'. Ya nadie nos mira por encima del hombro". #AlÁngulo ����⚽️��⚠️



Míralo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/5llmc7zJSL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 15, 2020

Lee También