Dentro del programa deportivo de Movistar TV, posterior a la derrota de Perú ante Bolivia, se notaron opiniones diferentes a lo que se oía hasta hace unas semanas. Si antes se pensaba en el set de televisión que el proceso de Juan Reynoso tenía sentido e iba a sacar buenos resultados, eso ya quedó completamente descartado por todos.

El panelista de Al Ángulo, Diego Rebagliati, fue bastante directo, dándole sentido al artículo que les traemos a ustedes: “Yo creo que el ciclo Reynoso está cumplido, aun ganando. Espero que los jugadores se empiecen a dar cuenta de que es hora de poner la carita. Tiene que haber una autocrítica muy fuerte de los futbolistas. Los que están perdiendo son ellos”.

Horacio Zimmermann fue bastante más directo, no escondió su perspectiva periodística y fue al hueso, explicando por qué fracasó este proceso de Juan Reynoso: “El método Reynoso no funciona. Es muy difícil que vaya a cambiar su forma de encarar el proceso. Nos equivocamos todos y le creímos la imagen que mostraba. Hoy genera desunión. Su imagen es negativa por donde la veas”.

Pedro García quien hasta hace poco era un fiel defensor de Juan Reynoso, expuso el siguiente concepto de fútbol al respecto. El cual también suena a definitivo, aun con resultados positivos de ahora en adelante, ya la suerte parece estar echada: “Si Perú le gana a Venezuela bien, creo que Reynoso debe ser el que renuncie y entregue el cargo”.

¿Juan Reynoso no continuará en la Selección Peruana?

También quiso reflexionar, sobre lo significará el duelo contra La Vinotinto la siguiente semana en el Estadio Nacional de Lima: “El partido del martes no pasa por lo táctico. Es un partido de orgullo. Tenemos menos fútbol, gol, actualidad y base que Venezuela. Ya les toca a los jugadores, desde la rebeldía y entrega, equiparar a un rival que hoy es mejor que Perú”.

Si poco a poco podemos ver cómo los programas deportivos más importantes del país ya no son tan amables con Juan Reynoso. Ya cuestionan cosas, y hasta se podría decir que le han soltado la mano ante los tamaños errores. Eso podría tomarse como un aspecto crítico en todos los sentidos. El siguiente partido será clave para ver cómo progresa este proyecto deportivo.

¿Juan Reynoso piensa renunciar a la Selección Peruana?

En la última conferencia, el todavía entrenador de Perú sostuvo: “Mi contrato es por todo el proceso. Uno siente la perspectiva del día a día con los jugadores, yo me quedo tranquilo por ese lado, entiendo la molestia de la gente, pero no comparto la opinión. El fútbol está hecho de estos momentos y los que marcan las diferencias son quienes revierten estas situaciones a través del trabajo”. Todo hace indicar que no renunciará, entonces lo despiden.