"Me sacó de un partido por llegar tarde": Donny Neyra contó anécdota con Gareca

Donny Neyra fue el mejor jugador de Universitario en la era Ricardo Gareca, actual técnico de la selección peruana. El talentoso volante fue el protagonista de muchos partidos y goles, pero también de indisciplinas que en algún momento le costó perderse partidos con el cuadro crema.

En entrevista con El Bocón, Donny contó la ocasión en la cual se quedó sin jugar: "Partido de Sudamericana no viajé por haber llegado tarde a dos entrenamientos previos. Avisé pero no me la pasó. Viaja el equipo, la “U”, en la madrugada a Quito. Fue muy duro. Me dijo: ‘he tomado la decisión de sacarte”. Lo peor es que no me miró a la cara, sino al costado".

Aunque en esa oportunidad se quedó sin jugar, la relación con Gareca era buena: "Después de eso, salí y me metí un llanto, sentí que le había fallado. Días después, me llamaron de Quito: ‘Dice el Profesor, que vas a volver a jugar'. Pero no nos hablábamos. Un día estábamos en Tacna, mientras me echa agua al cabello, en la concentración, me dijo: 'vamos a ver si retomamos la relación'".

La protección de Gareca a Cueva no es algo que sorprenda a Donny, ya que conoce al técnico de la selección peruana: "Él es así, siempre ve el lado humano, también. Es muy inteligente. Yo soy su primer bebito peruano, soy el mayor, Cueva es mi hermano menor, ja,ja,ja. Ricardo le tiene mucho cariño a Christian, el respeto es mutuo".

Ya lejos del fútbol desde hace cuatro años, Donny se dedica a la venta de mascarillas, balones de oxígeno y guantes. Subió 30 kilos y en su barrio le dicen que se comió los balones que vende.

