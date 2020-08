"Lloraba como nunca": esposa de Edwin Cardona confiesa el peor momento de él

Edwin Cardona ha sido uno de los jugadores colombianos que más se ha destacado tanto nacional como internacionalmente y ha hecho parte de muchos procesos en la Selección Colombia durante toda su carrera como profesional.

Y siempre, desde sus 16 años, ha estado acompañado por la misma mujer, Carolina Castaño, quien es la mamá de sus hijos y siempre ha estado presente en las buenas y en las malas con el jugador colombiano, que hoy está en el Tijuana de México.

Sin duda alguna, el momento más duro en la carrera de Edwin Cardona fue quedarse afuera del Mundial de Rusia 2018 y así mismo lo confesó Carolina, quien en una charla con el canal de Youtube, 'Todxs Jugamos', contó lo que se vivió en ese momento en la casa del jugador.

"Edwin venía hablando con el cuerpo técnico y tenía la seguridad de que iba a ir (al Mundial) y guardábamos la esperanza, pero por algo pasan las cosas. En ese momento lo vi derrotado, lloraba como nunca, pero habían cosas futbolísticas y extrafutbolísticas que hicieron que le costara el puesto", dijo Castaño.

Y luego aseguró: "Para mi los dos momentos más duros para Edwin en su carrera fueron quedarse afuera del Mundial y cuando estábamos en México que en Monterrey falló un penal en la final, no pudimos remontar y perdimos. Estuvo derrumbado moral y futbolisticamente, golpes de pecho con palabras muy duras. Edwin me decía, yo soy muy malo, yo ya no quiero jugar más, yo me voy es a retirar".

