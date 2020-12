El Pibe Valderrama estalló contra el VAR: "No lo entiende ni mi mamá"

Publicando un nuevo capítulo de su análisis semanal del fútbol, el Pibe Valderrama, en esta oportunidad, disparó sin reparo alguno contra la implementación del VAR. El ex hombre de la Selección de Colombia, mediante su canal de YouTube, dejó en claro su postura sobre la implementación de la tecnología en el fútbol.

Analizando algunas de las jugadas que perjudicaron a Junior en sus últimos compromisos, el ex jugador manifestó: "Esto cambió para mal, porque ese VAR no lo entiende ni mi mamá. Mi papá, que tampoco está, tampoco lo entiende. Los árbitros ya ni pitan, ahora el que pita es el VAR".

Dejando de lado al club de sus amores y explicando que las polémicas sucedieron en distintas partes del mundo en el último tiempo, el Pibe, continuando con su análisis, marcó: "Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros. Al contrario, ya los árbitros no pitan, no hacen nada, porque entran a la cancha y no toman decisiones. No solamente pasa en Colombia, se da en todo el mundo; en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, en Inglaterra, en España, en Italia, donde sea".

A modo de cierre, Carlos dejó en claro que los árbitros ya no tienen el protagonismo de antes y culminó: "Entonces ese VAR no sirve para nada, o que quiten a los árbitros, porque están hechos unos payasos. Antes tomaban decisiones y se equivocaban, porque son seres humanos, para ahora no sirven para nada. Entran a la cancha y no toman decisiones".

