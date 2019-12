El campeón no se salva: Dimayor sancionó el Pascual por invación en la final

Tras la final entre América y Junior, Dimayor publicó la última Resolución del Comité Disciplinario y el más castigado fue América de Cali.

Al equipo se le acredita una suspensión y tres multas económicas por hechos sucedidos en la gran final que los coronó como nuevos campeones del FPC. Apenas arranque la nueva temporada en 2020, América deberá jugar dos partidos en Cali a puerta cerrada.

Según el reporte de la Comisaria de campo, el club permitió el ingreso de un hincha en la celebración del segundo gol. Además, hubo ingreso de bengalas al estadio y se lanzaron monedas, latas de cerveza y botellas de agua.

- Primera sanción a América:

"América de Cali S.A. sancionado con siete millones trecientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos (7.363.134,oo) de multa y dos (2) fechas suspensión de la plaza en la que oficie como local por conducta impropia de los espectadores en el partido de vuelta de la final de la Liga Aguila II 2019 (Art. 84 del CDU de la FCF)".

Las otras dos multas que le indilgaron al club caleño tienen que ver por incumplimiento de protocolos que la Dimayor les notificó con anterioridad a los clubes finalistas. Una cámara no permitida y la presencia no autorizada del 'Gato' Pérez en el campo de juego le costó a América dos millonarios castigos.

- Segunda sanción:

"América de Cali S.A. sancionado con cuatro millones noventa mil seiscientos treinta pesos ($4.090.630,oo) de multa por la presencia del Presidente Ejecutivo del América de Cali S.A. en las inmediaciones del campo de juego 30 minutos antes del inicio del partido de ida de la final de la Liga Aguila II 2019 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (Art.78- F del CDU de la FCF)".

- Tercera sanción:

"América de Cali S.A. sancionado con nueve millones ochocientos diecisiete mil quinientos doce pesos ($9.817.512,oo) de multa por no cumplir las disposiciones reglamentarias y protocolarias aplicables al permitir el ingreso y la presencia de una cámara no autorizada en las inmediaciones del terreno de juego y no seguir las disposiciones de la premiación Liga Aguila II 2019 (Art. 78-F del CDU de la FCF)".

Así las cosas, América deberá pagarle a la Dimayor, por concepto de multas, un total de $21.272.276 pesos colombianos.

