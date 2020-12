¿Escándalo? Fernando Jaramillo se iría de la presidencia de la Dimayor

En las últimas horas, el periodista César Andrés Londoño fue el encargado de revelar el nuevo escándalo que le avecina a la Dimayor. Sin rodeos, informó en su programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, que Fernando Jaramillo no continuaría siendo el Presidente de la División Mayor del fútbol colombiano.

Jaramillo, quien apenas cumple su sexto mes como máximo dirigente de la Dimayor, daría un paso al costado en 2021. Londoño explicó que el dirigente estaría cansado de lidiar con los presidentes de los clubes del FPC.

"Él sabe que adentro hay directivos que realmente no valen para el fútbol, que son un obstáculo y se dedican a torpedear el negocio... A Fernando Jaramillo lo cansaron, se va de la Dimayor el año entrante".

Por supuesto, esta información no tardó mucho en hacer eco y el diario El Tiempo se puso en contacto con Fernando Jaramillo para preguntarle por su presunta salida de la Dimayor. Por el momento, dejó claro que no se iría, pero tampoco aseguró que se quedaría para 2021: “No, todavía no. No puedo salir corriendo”.

