Presidente Duque se refirió a la fecha en que regresará el fútbol colombiano

Sin ninguna duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Coronavirus a nivel global ha sido todo lo que concierne a las actividades deportivas y, obviamente, en Colombia también el fútbol ha sido uno de los principales afectados. Todas las actividades de la Dimayor se detuvieron el pasado 13 de marzo, luego de las determinaciones que tomaron las autoridades y según ellos se han tenido pérdidas por más de 80 mil millones de pesos.

Y entre los directivos de los clubes hay gran preocupación ya que por esta crisis muchos irían a la quiebra ya que no hay dinero en Dimayor y en el Gobierno no están en la disposición para ayudarlos. "Las puertas del Gobierno están cerradas mientras la Dimayor nos sigue mintiendo. Nos han mentido con el dinero de la televisión internacional, nos dijeron que en noviembre y nada, nos dijeron que en unos meses y nada. Nos van a seguir mintiendo por que no va a pasar nada", dijo el Ignacio Martán, máximo directivo del Cortuluá.

Por esto, ante la grave crisis económica, los clubes esperan que puedan reanudar lo más pronto posible y la oportunidad de arrancar terminada la cuarentena, el próximo 27 de abril, era una de las posibilidades que se contemplaba en la Dimayor. Sin embargo, ante este planteamiento, el presidente de Colombia, Iván Duque, y sus palabras no dejaron muy contento al mundo del fútbol.

��Video: “No va a haber fútbol después del 27 de abril, no podremos ir a bares ni discotecas" Iván Duque, Presidente de Colombia pic.twitter.com/F3ilNc4laR — Korraleja.co ® (@Korraleja) April 13, 2020

"Nosotros no podemos esperar que después del 27 vamos al estadio. No vamos a volver a fútbol después del 27, no eventos de más de 50 personas ni de 20. Esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra", dijo el mandatario de Colombia, en entrevista con el Canal Caracol, dejando claro que, al menos, los eventos con públicos, como el fútbol, en un tiempo corto de tiempo no se harán, así que jugar a puerta cerrada durante todo el año puede ser una realidad.

Por ahora, no hay planes para el regreso de la Liga BetPlay después de que termine la cuarentena, el próximo 27 de abril. Según Dimayor "se emitirá un comunicado oficial cuando exista una decisión con relación a la reanudación del campeonato, ya que la misma deberá ser consultada con los clubes que participan en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2020 y Torneo BetPlay DIMAYOR I-2020. Además, el sistema de las competencias y el tiempo de duración, se decidirán teniendo en cuenta las políticas de salud establecidas por el gobierno nacional, para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio colombiano".

