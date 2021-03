El motivo por el cual Gianluca Lapadula jugaría ante Bolivia en La Paz

Pensar en que Gianluca Lapadula sea titular o tenga minutos ante Bolivia en La Paz no es una locura. El delantero italiano es uno de los jugadores con más resistencia según las pruebas en la selección peruana y tendría la posibilidad de tener una primera vez en la altura.

En entrevista al programa 'Negrini lo sabe' de Radio Ovación, Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, explicó el motivo por el que Gianluca Lapadula es opción para jugar en La Paz ante Bolivia.

"No tiene experiencia en esta cuestión (Lapadula) y Argentina ha tenido siete futbolistas que debutaron en la Eliminatoria, que nunca jugaron en altura y no tuvieron dificultades. Tener experiencia es un plus, porque uno sabe cómo funciona el cuerpo, afortunadamente, en Perú hay esa experiencia, pero hay algunos que no la tienen, pero que se podrían adaptar".

Sobre la preparación especial que tiene el plantel, señaló: "Las cámaras hiperbáricas no son hiperbáricas, sino son cámaras hipobáricas. Simulan la altura, cuando hicimos la experiencia anterior, la FPF no la tenía, sino la FAP y no estaban funcionando porque son cosas diferentes. La hiperbárica tiene una concentración de oxígeno superior y la hipobárica tiene una concentración de oxígeno inferior y para el segundo hay que estar mucho tiempo en la cámara, hay que hacer la adaptación muy larga. No tenemos ni el medio ni el tiempo para poder utilizarla".

Por el momento se desconoce si la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias se disputarán, ya que los equipos europeos se niegan a ceder a sus jugadores por miedo a que se contagien de coronavirus y tengan que entrar en cuarentena, lo que llevaría a que estén ausentes en varias fechas.

