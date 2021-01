El representante de Armani confirmó lo que será del futuro del arquero de River

Culminada la participación de River en la Copa Diego Armando Maradona y la Copa Libertadores, distintas figuras del primer equipo del Millonario pasaron a ser vinculadas de forma constante a la posibilidad de una salida en el presente mercado de pases.

Siendo una de las principales figuras del plantel profesional de La Banda, Los rumores relacionados a Franco Armani, como era de esperarse, no tardaron en alarmar a los fanáticos y seguidores del conjunto de Núñez.

"Franco prioriza el grupo y el reto deportivo por sobre lo monetario. No piensa en irse, estamos charlando para que siga en el club"

Martín Araoz, representante de Armani en #ComoTeVa pic.twitter.com/xnhPvk224v — ¿Cómo te va? (@Comotevaok) January 22, 2021

En las últimas horas, en diálogo con Como Te Va, Martín Aráoz, agente del deportista, exteriorizó noticias positivas relacionadas al arquero en cuestión. "Estamos charlando con el club para que Franco esté tranquilo y cómodo, lo principal es que nunca habló con Gallardo para querer irse, eso es una mentira. Él se va a quedar en River por un largo tiempo", indicó.

Por otra parte, asegurando que Armani se encuentra a gusto en la institución, el representante del ex Atlético Nacional aseguró: "El país está en una situación difícil, es muy particular la decisión de cada jugador. Franco está muy bien y contento. Estamos tratando de mejorar su contrato. Él prioriza el grupo y el reto deportivo por sobre lo monetario. No piensa en irse, estamos charlando para que siga en el club".

¿De qué se ríe Enzo Pérez? ¿Por qué se asustan Armani, Pinola y Ponzio? Ustedes lo deciden, la única certeza es que la versión Disney de River sería una locura. pic.twitter.com/pbqlJELmkY — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 20, 2021

Lee También