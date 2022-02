Serán dos fechas vibrantes las que se vivirán en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hay varios equipos en contienda que se enfrentan entre sí en la búsqueda de un cupo para la próxima cita orbital a disputarse en los meses de noviembre y diciembre.

A través de un comunicado entregado por el ente que rige el fútbol a nivel internacional, FIFA reconoció que el jueves 24 de marzo y el martes 29 del mismo mes se desarrollarán la gran mayoría de duelos de seleccionados en disputa clasificatorios a la Copa Mundial.

Otra de las grandes novedades es que a excepción de dos encuentros, todos los partidos del resto de las jornadas se llevarán a cabo a la misma hora, pese a que el huso horario cambia a lo largo y ancho del territorio sudamericano. Hay tres husos en el continente.

Los únicos dos partidos que no se verán obligados a cambiar su horario, serán el de Argentina vs Venezuela, en territorio argentino y válido por la jornada 17, y el de Bolivia vs Brasil correspondiente a la fecha 18. Por su parte, los 8 juegos restantes se disputarán a las 20:30 h de Brasilia.

Fechas y horarios de la jornada 17 y 18 de Eliminatorias Conmebol:

Jueves 24 de marzo

Colombia vs Bolivia – 18:30

Paraguay vs Ecuador – 20:30

Brasil vs Chile – 20:30

Uruguay vs Perú - 20:30

Argentina vs Venezuela - a definirse

Martes 29 de marzo