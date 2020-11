En las manos de CONMEBOL: Martín Liberman informó sobre partido de Perú y Argentina

Al Perú le disparan los peruanos. Al Perú lo están matando los peruanos. Hay que marcar una distancia, sin embargo. No son todos los peruanos: son, más que nada, un grupo de 105 políticos que comenzaron este homicidio a la democracia.

Este sábado el asesinato no fue simbólico, fue literal. La policia, en nombre de un gobierno ilegítimo, reprimió y dejó sin vida a al menos dos peruanos. Todas las miradas fueron para Manuel Merino, la cara de la jugada criminal.

Este domingo el daño ya estaba hecho. El supuesto presidente no tuvo otra opción que renunciar. No hay nada que celebrar. Las vidas perdidas ya no se podrán recuperar.

A eso de las 17 hs habrá un panorama más claro sobre Peru vs Argentina. A esta hora hay reuniones gubernamentales del país. En un rato habrá reportes de la organización hacia @CONMEBOL

En todo esto, el fútbol tiene un mínimo lugar. Por ello, se comenzó a hablar de una posible postergación del encuentro entre Perú y Argentina, programado para este martes.

El periodista Martín Liberman informó al respecto: "A eso de las 17 hs habrá un panorama más claro sobre Peru vs Argentina. A esta hora hay reuniones gubernamentales del país. En un rato habrá reportes de la organización hacia CONMEBOL. Hay tiempo porque Argentina aún no viajó. Lo difícil es reprogramar el partido".

"El dolor de cabeza que supone organizar otra vez el partido es gigantesco. A esperar. Hoy habrá resolución", continuó. Por último, abrió una posibilidad: "No se descarta país neutral para este partido. Atentos. Pero deben poder utilizar el aeropuerto de Lima".

