No hace falta mirar mucho a Marcelo Gallardo para darse cuenta que no se casa con nadie. Jugador que no rinde, jugador que deja de ser parte del equipo titular.

Ya son varios los ejemplos de nombres pesados, como puede ser el caso de Ponzio y Pratto entre otros, que dejaron su lugar dentro de la cancha ya que un compañero lo estaba haciendo mejor.

Por eso, que el Muñeco se tome un momento para elogiar a un futbolista, sobre todo en diálogo con la prensa, es algo para resaltar.

Elogios de #Gallardo para los dos futbolistas de #River que están participando del Sub 23: #Carrascal en Colombia (marcó un gol) y #JulianAlvarez para Argentina.

Y sorprendió, porque sus palabras no fueron para ninguna de las figuras que hoy en día tiene su River puntero de la Superliga Argentina.

Sino que se dedicó a hablar bien de Julían Álvarez, que hoy está con la Selección Argentina jugando el Preolímpico buscando un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras ganarle a Independiente, el DT afirmó haber visto la victoria de su país ante Colombia, y expresó: "Carrascal arrancó bien, con un buen gol y siendo lo más importante dentro su selección. Y Julián es un jugador que a los entrenadores nos encanta. Por su calidad, por su generosidad, por su picardía. Es un chico muy joven y tiene mucho recorrido por delante".

Sin dudas, a la distancia, le habrá sacado una gran sonrisa al pibe.

