"Es una bendición": Juan Carlos Oblitas se refirió a integrante de la selección

Con la ausencia de Paolo Guerrero en las dos primeras fechas de la selección peruana, el mayor temor era la poca presencia en ofensiva y en gol. La falta del máximo goleador de la blanquirroja fue reemplazada por André Carrillo, quien anotó 3 goles en las primeras 2 fechas de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol se mostró agradecido con el desempeño de André Carrillo: "Nos complicamos en un determinado momento, pero hicimos un partido bien jugado con momento a la par de ellos. Individualmente lo de André fue un bendición por su eficacia", expresó Oblitas en el programa Al Ángulo.

Con los tres goles de André Carrillo, el extremo del Al Hilal es el goleador de las Elimintorias junto a Luis Suárez y Neymar, quien anotó un triplete en el partido ante Perú en el Estadio Nacional.

Paolo Guerrero no fue el único ausente de la selección peruana en la primeras dos fechas. Edison Flores, uno de los goleadores en la era Ricardo Gareca, no pudo estar presente porque no recibió el permiso de su club para viajar al Perú.

Paolo Guerrero tampoco estará presente en la tercera y cuarta fecha de las Elimintorias, por lo que podría ser reemplazado por Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán o las nuevas opciones de Gareca en la convocatoria: Aldair Rodríguez, Matías Succar o Alex Valera.

