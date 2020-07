Escalante, el pibe que se formó en Boca y ahora lo enfrentará por Libertadores

La cuarentena de Israel Escalante se modificó notoriamente en los últimos días cuando se confirmó un nuevo destino para seguir su carrera profesional.

El joven de 21 años que llegó a Boca en 2014 se va a préstamos a Independiente Medellín para buscar allí el rodaje que no pudo conseguir en el Xeneize.

"Tengo un poco la cabeza en esto, se terminó de cerrar hace horas. Todavía no sabía a qué club me iba a ir, si era Chile o Colombia", reveló en una charla con Diario Olé.

¿El detalle más llamativo? El DIM es rival del conjunto de Miguel Ángel Russo en la Copa Libertadores. Por lo que una vez que la actividad se retome, el pibe deberá enfrentarse a la camiseta azul y oro.

El mejor país del mundo, la mejor gente del mundo. Orgullosos de ser argentinos. ¡Feliz Día de la Independencia! ����❤ pic.twitter.com/4N9ltjq0fk — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 9, 2020

"Eso sí que no me lo imagino. No, no me lo puedo imaginar jaja", señaló apenas le preguntaron por la chance de meterle un gol a su ex club.

Para cerrar, deja en claro: "Mi sueño es debutar en Primera y ahora que me voy tener un poco de rodaje en el DIM y luego volver a la Primera de Boca".

Lee También