"Estacionado": reconocido periodista colombiano criticó a Aldair Rodríguez en América

Aldair Rodríguez fue uno de los jugadores peruanos que emigró el año pasado. Su destino fue el fútbol colombiano, más precisamente el América de Cali.

Desde su llegada aún no logra asentarse del todo. Si bien ya hace semanas que debutó, no ha convencido y la paciencia, como todos sabemos, no abunda en el deporte rey.

Este año tendrá la opción de jugar la Liga colombiana desde el inicio. Ya están en la segunda fecha y va recibiendo la confianza de su entrenador.

Aldair Rodríguez muy pasivo en el momento con balón de America. Está estacionado entre los centrales no propone un desmarque, ni atrae una marca pide al pie. El 9 además de marcar debe generar con sus movimientos cosas en el frente de ataque. — Carlos Aleman (@CarlosAlemanJ) January 24, 2021

Este domingo, por ejemplo, jugó contra las Águilas en condición de local. Arrancó de titular y jugó hasta los 79', cuando el encuentro estaba 1-1.

Su rendimiento, hay que decirlo, despertó comentarios, más que nada negativos. Un periodista como Carlos Aleman, por ejemplo, escribió lo siguiente: "Muy pasivo en el momento con balón de America. Está estacionado entre los centrales no propone un desmarque, ni atrae una marca pide al pie. El 9 además de marcar debe generar con sus movimientos cosas en el frente de ataque".

Así, se manifestó un periodista, pero no fue el único. Los hinchas también lo criticaron. Acá les dejamos algunos comentarios ¡A despertar Aldair!

Aldaír es la versión 2021 de Juan David Pérez. Que jugador tan limitado. — Carlos (@cazarate09) January 24, 2021

Aldair nada de nada — Jhon J Marin B (@DonPoyo) January 24, 2021

Sacan a un paquete para meter otro...Ay Dios mío... — Escándalo BICAMPEÓN ���� (@caporojo831) January 24, 2021

