"En el mejor momento de River, que es hoy, Boca da pelea. Yo también viví el mejor Boca y River no daba pelea", manifestó ayer Carlos Tevez en una entrevista con Fox Sports Radio.

Las declaraciones del Diez y capitán de Boca generaron mucho debate y justamente sobre esa frase debatieron este viernes en TyC Sports.

El periodista Leonardo Farinella le respondió en vivo a Tevez y sacó noto de las estadísticas millonarias en el mejor momento del Xeneize.

"Forma parte de las mentiras que se cree el Mundo Boca. No sé para qué porque Boca es un club muy grande. Se engañan", disparó en Superfútbol.

Además, argumentó: "Desde que asumió Bianchi en Boca River ganó: Apertura '99, Clausura '00, Clausura '02, Clausura '03, Clausura '04. Llegó a semifinales de Copa Libertadores '99 y '04 con Boca y final de Sudamericana '03".

En síntesis, sentenció: "Ganó cinco títulos locales y no ganó títulos internacionales: perdió dos veces con Boca. No es que no dio pelea".

+ El video:

A partir de los dichos de Carlos Tevez, en @superfutbol se encendió el debate. Carlitos expresó: "Viví el mejor Boca y River no daba pelea". pic.twitter.com/ajZCkZg0Gc — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2020

