Felipe Scolari: "Me gusta la idea de dirigir a Boca"

Si hay un entrenador que tiene una larga trayectoria ese es Felipe Scolari. Dirigió 17 veces en Brasil. Repitió equipos, pero tuvo 17 pases distintos. Su vida, igual, quedó marcada por ser el entrenador de la Selección que se comió 7 goles contra la Selección de Alemania en el Mundial de 2014. La derrota más humillante de la historia de un país.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, el entrenador se refirió a la posibilidad que tuvo de dirigir a Boca: "Yo tuve un propuesta de Batistuta para dirigir a Boca, pero el no venció en la elección. Me gustaría algún día trabajar en Argentina que es un fútbol que a mí me gusta, y es emotivo e interesante. Fue cierto que Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca Juniors. Esto hubiera pasado si Beraldi y Batistuta ganaban la elección, pero lamentablemente esto no pasó".

¿Se podrá dar en un futuro? Él tiene ganas: "A mí me gusta la idea, me gusta como juega Boca, como hace frente al partido como se comporta, pero también tengo identificación con todos los los clubes que dirigí en todos los lugares de mundo, pero si tengo bastante identificación con Boca, y desde aquí estaré alentando a Boca en los últimos años".

#Scolari “Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca, si Beraldi ganaba las elecciones.



Además, también le dedicó unas palabras al mejor entrenador del país: "Está muy bien que se diga que Gallardo está entre los mejores del mundo, y creo que él ya podría estár en algún club de Europa desde hace unos años. En Sudamérica hay muy buenos, técnicos, pero principalmente los técnicos argentinos que están yendo más a Europa que los técnicos brasileros".

Por último, Scolari se refirió a la histórica derrota contra Alemania: "El 7 a 1 con Alemania fue la derrota más dura que me tocó sufrir, porque fue con la selección de mi país. Es una derrota que va a quedar marcada, para nosotros como también para Alemania. Fue algo muy triste en la secuencia de la vida y en el trabajo".

